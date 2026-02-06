2026全球名家瞭望／亞洲當自強 別只靠美國庇護

亞洲安全似乎正處於越戰以來最脆弱狀態。儘管美國與日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓和南韓的正式共同防禦條約依然有效，美國在新加坡等其他地區也有基地和駐紮權，但川普政府與亞洲民主國家政府的關係，卻與一般長期盟友大相逕庭，反而較像商業交易。

對亞洲民主國家領袖而言，有種不祥的似曾相識感。許多人還記得1975年後美國在亞洲建立的二戰後安全架構快速崩解，贏得越戰的共產主義份子不到四年就在中南半島建立霸權。東南亞公約組織（SEATO）1976年舉行最後一次聯合演習後隔年解散，向日本、南韓、菲律賓、新加坡和泰國等曾在越戰期間提供美國軍援的國家，傳遞一個明確訊息：你們要靠自己了。

長島昭久小檔案

美國總統川普的舉止，正讓外界質疑美國本應如鋼鐵般穩固的保證；亞洲民主國家領袖必須接受美國政府可能不再履行安全承諾的事實。川普似乎認為在日本沖繩和南韓駐軍，以及在菲律賓呂宋島打造海軍、空軍與其他軍事設施，進而監視南海及台灣海峽，對美國幾乎沒有好處。同時，中國國家主席習近平努力把南海變成中國大陸轄下湖泊，顯然未驚動美國現任政府。

美國當年撤出越南後，亞洲陷入長期經濟動盪及不安全感，但許多亞洲國家以一些政策奮力穩住陣腳。這些政策不只催生區域經濟繁榮，還建立強化安全的新機制。

亞洲領袖如今紛紛追求類似的自力更生策略，日本特別積極。川普在第一任內退出跨太平洋夥伴協定（TPP）時，日本時任首相安倍晉三不僅出手挽救這項倡議，還透過跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），促成12個充滿活力的經濟體團結一致。

無獨有偶，在馬來西亞總理安華領導下，東南亞國協（ASEAN）11個成員國已消除跨境貿易與投資壁壘。去年8月遭川普開徵50%關稅的印度，貿易也已開始轉向新的地區合作夥伴。

亞洲各國政府最積極處理的是安全問題，日本在這方面也扮演「老大哥」角色，推動與澳洲、美國及印度的四方安全對話（Quad）加強合作。另外，川普重返白宮前日本國防預算已持續增加，增速如今預料將進一步加快。

放眼未來，日本安全政策將遵循「積極為國際和平做出貢獻」的原則，這與過去主導該國外交政策的一國和平主義立場相反。為落實這項策略，日本必須仿效世界主要大國成立國家情報機構。幸運的是，日本在軍事與經濟安全領域採取的新舉措，已催生出一個連結更緊密的印太安全架構。

藉由與南韓、澳洲、印度及東協成員國等合作夥伴加強合作，日本的努力能補足並強化美國日益模糊的長期安全承諾立場。這種合作關係能降低美國戰略負擔，進而讓該國在亞洲的影響力更能維持下去。這點很重要，因為在中國大陸持續崛起之際，美國仍是唯一威懾和反制力足以遏止該國的大國。

穩定可能是二戰以來最緊張和最複雜戰略環境的艱鉅任務，不能由美國一肩扛下，這點仍是事實。亞洲志同道合國家密切協調，是為整個亞洲打造真正穩定、安全及可行和平架構不可或缺的要素，這要從日本體認到該國必須扮演領導角色開始。

（作者是日本眾議員、Project Syndicate專欄作家／編譯林文彬）

