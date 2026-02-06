Gemini App每月活躍數逾7.5億 Google邁向「代理商務」時代

Google執行長皮伽5日在財報會議中表示，Gemini 3是重要里程碑，也讓Google目前的動能變得非常強，Gemini App每月活躍用戶數已超過7.5億人，Google將邁向「代理商務」時代。

市場關注，2026年一開年，全球主要軟體公司股價走勢疲軟，市場出現「AI將顛覆軟體業（SaaS）」的恐慌，分析師在財報會議上頻頻詢問皮伽的看法。

皮伽駁斥這樣的觀點，直言「SaaS（Software as a Service，軟體即服務）被AI顛覆」的說法被誇大了。

皮伽表示，AI是一種賦能工具，就像在搜尋、YouTube等產品與服務中所發揮的作用一樣。

他說，能夠「把握當下機會」的企業，未來也同樣擁有成長空間；Gemini是軟體公司的「引擎」而非終結者，甚至大部分主要SaaS公司已採用。

Google連續在兩年內迭代更新Gemini語言模型，去年推出的Gemini 3 AI模型除了立刻廣泛應用在Google基礎服務，更因在多項基準測試中擊敗競爭對手，競爭對手OpenAI宣布進入「紅色警戒」狀態；近期連蘋果也宣布採用Google AI模型強化自家AI服務。

他指出，AI語言模型能力與日俱增，連Google內部程式也有三成出於AI撰寫。