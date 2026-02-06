韓腳踏兩條船 穩固稀土鏈

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

儘管南韓本周稍早才參加美國主導的關鍵礦物貿易集團，要防止各國過度倚賴中國大陸稀土，但該國5日仍宣布尋求與大陸在關鍵礦物供應鏈方面更緊密合作，凸顯韓方以較圓融方式來應對大陸，也顯示南韓透過與美中兩邊合作來確保稀土供給。

南韓貿易部5日表示，將與北京當局建立熱線與共同委員會，協助韓國企業以更快速可靠的方式進口大陸礦產。南韓缺乏完整的稀土供應鏈，當局將指定17種國安所須的關鍵礦物，並加強監管與分析來源，避免意外出現短缺。

貿易部同時指出，為分散來源，政府也將與美國、越南、寮國等合作。當局打算提撥2,500億韓元（1.72億美元）資金，支持本土業者開發海外礦場。北京去年10月擴大管控稀土、對半導體用戶進行額外監管。當時南韓貿易部說，大陸壟斷稀土，提高全球供應鏈的不穩定性。

另一方面，南韓4日獲選為「資源地緣戰略參與論壇」（FORGE）的主席國，美國提出這個計畫保衛供應鏈，避免供應鏈淪為任何一國的地緣政治籌碼。

北京去年限制稀土出口展現主導權後，美國積極設法確保關鍵礦物供給。但南韓對大陸採取較圓滑的作法，來處理關鍵礦物的供給穩定問題，這類礦物對尖端科技和先進製造極為重要。

南韓到6月為止將擔任FORGE主席國，該國外長趙顯4日表示，將加強與盟國合作，協助提倡保障供應鏈的投資項目。

南韓 供應鏈 稀土
