美企元月裁逾10萬人

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

根據就業顧問業者Challenger, Gray & Christmas公司在5日公布的數據，美國1月裁員數為全球金融危機以來同月最高，而公司招募意願也創2009年以來同月最低。

Challenger表示，美國雇主1月宣布裁員108,435人，比去年同期增加118%，較2025年12月劇增205%，裁員數為2009年以來1月最高；與此同時，企業僅宣布新增招募5,306人，比一年前下滑13%，較去年12月銳減49%，也是2009年開始追蹤這項數據以來1月最低。

儘管專家普遍認為勞動市場應會採取「既不招聘也不解僱」的策略，但Challenger的數據顯示，裁員人數可能正在增加。該公司營收長兼職場專家柴林傑表示，「通常我們會在第1季看到很高的裁員數字，但1月的總裁員數卻高的異常」，「意味這些裁員計畫大多在2025年底已決定，顯示雇主並未樂觀看待2026年」。

在截至1月24日當周，首次申請失業救濟金人數僅20.9萬人，長期趨勢接近兩年谷底。但一些備受矚目的裁員公告抵銷此一趨勢。亞遜、UPS和陶氏化學等公司最近都宣布了大規模裁員計畫。

雇主 美國
