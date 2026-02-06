高通本季財測 不如預期

高通本季營收預估平淡，引發市場擔憂記憶體短缺將推升價格，進而抑制手機需求，股價5日早盤重挫逾9%。安謀財報優於預期，營收漸由AI主導，但財測未達市場最高期待，股價5日跌逾1%。

高通表示，本季（會計年度第2季）營收將介於102億美元至110億美元之間；扣除部分項目後，每股盈餘約為2.55美元。據彭博彙整的數據，分析師平均預期營收為112億美元、每股盈餘為2.89美元。高通的營收與獲利財測均不如市場預期。

高通指出，雖然高階手機仍有需求，但由於記憶晶片供應吃緊且價格大漲，部分客戶、特別是中國大陸的客戶，因無法取得足夠的記憶體，實際生產的手機數量將低於原先預期。

另外，安謀（Arm）業績展望未達市場的最高期待。執行長哈斯（Rene Haas）談到AI將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應，已遠遠超過企業實際使用相關工具的現況。

哈斯表示，安謀的資料中心事業營收預計在「兩年內」就會超越智慧型手機，這對一家向來以主導手機技術市場的公司來說，將是重大的轉型。

不過，安謀正面臨零組件短缺導致智慧手機市場放緩的疑慮。雖正加速將業務轉向資料中心客戶，但大部分營收仍來自行動裝置。