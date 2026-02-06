美催生關鍵礦產貿易集團 召開55國部長級會議

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國副總統范斯表示，國際關鍵礦產市場如今已失靈，持續投資幾乎成為不可能的任務。（路透）
美國副總統范斯表示，國際關鍵礦產市場如今已失靈，持續投資幾乎成為不可能的任務。（路透）

美國川普政府4日在華府舉行關鍵礦產部長級會議，日本和印度等55國都是座上賓。副總統范斯在會議上宣布計劃號召盟友成立關鍵礦產優惠貿易集團、提議協調設定價格下限，盼藉此削弱中國大陸對先進製造重要原料的掌控權。

范斯在會議開幕式上表示，國際關鍵礦產市場如今已失靈，持續投資幾乎成為不可能的任務，只要價格反覆無常及難以預測，這種情況就會持續下去。范斯提出成立關鍵礦產優惠貿易中心以防範外部衝擊的構想，並表明美國正尋求就價格下限達成協調一致的協議。

范斯說：「我們將在每個生產階段為關鍵礦產設定參考價格…對優惠區成員而言，這些參考價格將形同價格下限以維護定價誠信，這個下限將透過可調整關稅維持下去。」

除日本和印度，參加這場會議的還有韓、泰、德、澳及剛果民主共和國等國。美國貿易代表葛里爾在會議上宣布和墨西哥敲定雙邊計畫，以及與歐盟和日本達成三方協議，藉此強化關鍵礦產供應鏈，並為與其他盟友達成更廣泛協議鋪路。美國也和阿根廷等國簽署11項新雙邊關鍵礦產框架或MOU。

美國提議成立貿易集團的消息拖累礦商股價5日早盤走低，延續前市跌勢。

在華府戰略與國際研究中心（CSIS）執掌中國大陸商業與經濟項目的甘思德說：「我認為美國已體認到必須與其他國家一起行動，以降低該國在中國大陸占據供給主宰地位領域的脆弱性。」

不過，彭博經濟研究指出，這類合作前所未見，協商可能變複雜，協調數十個國家貿易體制也有難度。美國與許多潛在合作夥伴貿易關係緊張，及中國在關鍵礦產供給領域影響力帶來的敏感，也增添談判障礙。

關鍵礦產 美國 范斯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

巴西稀土股價飆升 美邀加入關鍵礦產新聯盟

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

相關新聞

又鷹又鴿！華許掌聯準會 政策更難猜

美國總統川普上月提名聯準會前理事凱文・華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席，不過，川普四日又說，如果華許曾經表達...

比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

比特幣延續1月中旬以來的跌勢，5日一度跌破7萬美元大關，等於美國總統川普2024年底當選以來的全部漲幅全數吐回；分析師形...

人物側寫／岳父是共和黨金主、雅詩蘭黛老闆 華許靠超強人脈打動川普

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許擔任聯準會第十七任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，...

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈...

美催生關鍵礦產貿易集團 召開55國部長級會議

美國川普政府4日在華府舉行關鍵礦產部長級會議，日本和印度等55國都是座上賓。副總統范斯在會議上宣布計劃號召盟友成立關鍵礦...

美企元月裁逾10萬人

根據就業顧問業者Challenger, Gray & Christmas公司在5日公布的數據，美國1月裁員數為全球金融危...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。