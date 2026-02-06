美催生關鍵礦產貿易集團 召開55國部長級會議

美國川普政府4日在華府舉行關鍵礦產部長級會議，日本和印度等55國都是座上賓。副總統范斯在會議上宣布計劃號召盟友成立關鍵礦產優惠貿易集團、提議協調設定價格下限，盼藉此削弱中國大陸對先進製造重要原料的掌控權。

范斯在會議開幕式上表示，國際關鍵礦產市場如今已失靈，持續投資幾乎成為不可能的任務，只要價格反覆無常及難以預測，這種情況就會持續下去。范斯提出成立關鍵礦產優惠貿易中心以防範外部衝擊的構想，並表明美國正尋求就價格下限達成協調一致的協議。

范斯說：「我們將在每個生產階段為關鍵礦產設定參考價格…對優惠區成員而言，這些參考價格將形同價格下限以維護定價誠信，這個下限將透過可調整關稅維持下去。」

除日本和印度，參加這場會議的還有韓、泰、德、澳及剛果民主共和國等國。美國貿易代表葛里爾在會議上宣布和墨西哥敲定雙邊計畫，以及與歐盟和日本達成三方協議，藉此強化關鍵礦產供應鏈，並為與其他盟友達成更廣泛協議鋪路。美國也和阿根廷等國簽署11項新雙邊關鍵礦產框架或MOU。

美國提議成立貿易集團的消息拖累礦商股價5日早盤走低，延續前市跌勢。

在華府戰略與國際研究中心（CSIS）執掌中國大陸商業與經濟項目的甘思德說：「我認為美國已體認到必須與其他國家一起行動，以降低該國在中國大陸占據供給主宰地位領域的脆弱性。」

不過，彭博經濟研究指出，這類合作前所未見，協商可能變複雜，協調數十個國家貿易體制也有難度。美國與許多潛在合作夥伴貿易關係緊張，及中國在關鍵礦產供給領域影響力帶來的敏感，也增添談判障礙。