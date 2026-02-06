日半導體國家隊發功 Rapidus吸金逾10億美元

日本半導體國家隊Rapidus在截至今年3月底的2025年度（本年度），吸引的民間投資總額可望超過1,600億日圓（10.2億美元），超越年度預定目標。美國科技巨人IBM加入軟體銀行、Sony集團力挺Rapidus的行列，提供一大助力。

日媒報導，Rapidus已吸引民間企業踴躍投資，預計企業股東家數可望從八家增至30家以上。軟銀和Sony將是最大股東，分別投資210億日圓。Rapidus原訂2025年度向民間企業募資約1,300億日圓。

大多數公司已在元月底前與Rapidus達成協議，3月底會計年度截止前將完成投資。這家晶片製造商將於本月彙整資料後公布細節。

對Rapidus提供技術的IBM，可望成為第一家外國企業投資者。這家美國科技公司有意另尋有能力量產的可靠晶片供應來源，減少依賴台積電（2330）。

軟銀在2024年底成立稱為Saimemory的公司開發高效能記憶體，盼未來把Saimemory產品嵌入Rapidus的人工智慧（AI）晶片。