歐英利率 按兵不動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐洲央行（ECB）、英格蘭銀行（BoE，央行）5日均按兵不動，以靜待局勢發展，反映近期變數尚不足以影響決策步調。

ECB 5日會議決定維持現行各項利率不變，基準存款利率為2%，主要再融資利率為2.15%，邊際借貸利率為2.4%，顯示市場動盪暫未撼動決策基調。

自去年6月結束為期一年降息周期以來，ECB始終保持按兵不動，原因是經濟增長與物價前景均呈溫和態勢，決策者幾乎沒有壓力提供進一步刺激。外界認為，當前階段是ECB的「金髮女孩」時刻。

然而，隨上周美元挫跌、大宗商品市場波動，美國總統川普政府就格陵蘭島問題與歐洲國家言辭交鋒，以及施壓聯準會降息，反映局勢可能驟變，預示ECB未來可能需相應調整政策。

儘管勞動市場壓力上升，BoE同日也按兵不動、把基準利率維持在3.75%，靜待更多通膨受控的證據。多位英國經濟學家預期下一次降息會在4月。市場認為4月降息機率達70%，之後繼續按兵不動。

自去年12月決策會議以來，經濟數據傳遞矛盾信號。英國11月單月產值成長0.3%，遠優於預期。標普全球1月採購經理人（PMI）指數顯示，英國民間部門經濟活動創兩年來最快增速，耶誕時節零售銷售也表現正面。然而勞動市場走弱，失業攀升，裁員速度也加快。

ECB 降息
