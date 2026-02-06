川普：Fed降息沒有太多懸念 直言「利率太高了」

美國總統川普4日表示，在他提名聯準會（Fed）前理事華許為下任主席後，他認為Fed調降基準利率「沒有太多懸念」，若曾經表達過升息的念頭，他就不會拿到Fed主席的提名。

川普4日接受NBC News專訪，被問到他是否對Fed降息前景心存「懸念」時回答，「不太多」，「我們的利率太高了」。

川普談華許與降息

他被問及華許是否了解川普期望降息時，表示「我想他了解，但我也認為他想要降息」，「如果他（華許）走進來說：『我要升息』，那他就不會得到這份工作。不會」。

川普這番最新言論，可能會讓聯邦參議院審議華許人事案成為話柄，因為在這次的Fed主席人事案中，Fed獨立性將是核心議題之一，尤其司法部正針對現任Fed主席鮑爾去年夏季在國會聽證會說明Fed總部翻修案的說詞，展開刑事調查。即將於5月卸下Fed主席一職的鮑爾主張，這項調查是對Fed獨立性的攻擊。

共和黨籍參議院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）已誓言，在司法部收回對鮑爾調查前，他將阻止川普提名的任何Fed主席人選，4日又重申，除非司法部終結對鮑爾調查，否則他將封殺華許人事案。Fed主席提名人必須先獲得參院銀行委員會的多數支持，才會送往全院表決。

參院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）4日受訪時，首度回應司法部對鮑爾的調查表示，「我認為他是犯下嚴重的判斷失誤，他沒為這場聽證會做好準備，我認為他並未在聽證會中犯罪」，「我發現他力不從心，但力不從心或不適任，都不是犯罪行為」。

他認為，司法部將解決對鮑爾的刑事調查，為銀行委員會通過華許人事案鋪路，「獲得所有委員會共和黨人的強力支持」。

美國財長貝森特同日在國會聽證會，則迴避了總統是否有權開除Fed理事的問題。川普以Fed理事庫克（Lisa Cook）涉嫌貸款詐欺為理由，欲解僱她，相關訴訟現正在最高法院審理。