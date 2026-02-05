矽光子熱潮點火！高塔攜手輝達 傳輸速度有望翻倍

高塔半導體公司（Tower Semiconductor）5日宣布，將與輝達攜手研發AI資料中心的先進矽光子科技。高塔股價在美股盤前應聲暴衝16%，但開盤後漲幅縮小至5%。

綜合Investing.com與CTech報導，高塔將擴大部署高效能矽光子，用於1.6T資料中心的光模組（optical module），以符合輝達的網通協定。相較於以往，新技術有望讓資料傳輸速度翻倍，並大舉提高AI工作量的頻寬。

高塔執行長Russell Ellwanger說，公司很自豪能提供先進的高速科技，支持資料中心與AI的嚴苛要求。高塔將繼續投資於矽鍺（SiGe）和矽光子平台，以支持下一代的資料中心架構。

高塔的矽光子以光傳輸取代傳統的銅線連接，能讓資料吞吐量變大，耗電變少。AI工作量大增之際，銅線傳輸成了瓶頸，光子能以先前無法企及的速度和效率，來處理伺服器、GPU、AI系統之間的巨量資料流。

高塔多年來投入光子科技，過去一年就投資了超過6.5億美元，來擴大矽光子產能。該公司估計，光子相關產品的營收，每年將達10億美元，而且資料中心應用將占總營收的40%-45%。