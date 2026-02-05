快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

矽光子熱潮點火！高塔攜手輝達 傳輸速度有望翻倍

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高塔半導體公司。路透
高塔半導體公司。路透

高塔半導體公司（Tower Semiconductor）5日宣布，將與輝達攜手研發AI資料中心的先進矽光子科技。高塔股價在美股盤前應聲暴衝16%，但開盤後漲幅縮小至5%。

綜合Investing.com與CTech報導，高塔將擴大部署高效能矽光子，用於1.6T資料中心的光模組（optical module），以符合輝達的網通協定。相較於以往，新技術有望讓資料傳輸速度翻倍，並大舉提高AI工作量的頻寬。

高塔執行長Russell Ellwanger說，公司很自豪能提供先進的高速科技，支持資料中心與AI的嚴苛要求。高塔將繼續投資於矽鍺（SiGe）和矽光子平台，以支持下一代的資料中心架構。

高塔的矽光子以光傳輸取代傳統的銅線連接，能讓資料吞吐量變大，耗電變少。AI工作量大增之際，銅線傳輸成了瓶頸，光子能以先前無法企及的速度和效率，來處理伺服器、GPU、AI系統之間的巨量資料流。

高塔多年來投入光子科技，過去一年就投資了超過6.5億美元，來擴大矽光子產能。該公司估計，光子相關產品的營收，每年將達10億美元，而且資料中心應用將占總營收的40%-45%。

半導體
相關新聞

幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

避險情緒吞沒全球市場，比特幣5日摜破7萬美元，寫15個月來新低。部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，...

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈...

下一場金融風暴正在路上？避險基金玩太大 讓全球債市拉警報

金融穩定委員會（FSB）警告，避險基金大量買進全球政府公債的金額達到創紀錄的2.7兆美元左右，可能增加全球債券市場的風險...

打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

人工智慧（AI）熱潮，帶旺記憶體需求，SK海力士獲利大增下，據傳今年的員工分紅高達本薪的2,964%，金額打破歷來紀錄，...

最新一批就業數據重新點燃美國經濟成長減速憂慮，加上Alphabet等科技股重挫，拖累美國股市標普500指數和那斯達克綜合...

