陸經濟全靠它撐場？分析：若排除這產業 GDP成長剩3字頭

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為中國大陸北京中央商業區。美聯社
最新分析顯示，乾淨能源業去年貢獻中國大陸逾九成投資成長，如果剔除乾淨能源業，中國大陸2025年國內生產毛額（GDP）成長率將落在3字頭。

根據能源與清淨空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）在Carbon Brief發表的分析，2022至2025年中國大陸乾淨能源業實際產值幾乎倍增，去年事業規模達到創紀錄的人民幣15.4兆元（2.2兆美元），相當於中國大陸GDP的11.4%，高於2022年的7.3%。

如果剔除乾淨能源，北京當局領導階層去年不只無法達成經濟成長約5%的目標，而且落差還會很大。能源與清淨空氣研究中心分析顯示，2025年中國大陸剔除乾淨能源業的GDP僅成長3.5%。

中國大陸官方上月公布去年經濟成長5%，連續第二年達成成長5%左右的目標。不過，一些西方經濟學家認為，中國大陸實際經濟成長率可能只有官方數據的一半。

能源
