幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

避險情緒吞沒全球市場，比特幣5日摜破7萬美元，寫15個月來新低。部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，比特幣恐怕會繼續走低。

比特幣持續下殺，5日稍早跌至69,821美元，徘徊2024年11月初以來的低點。比特幣已從去年10月高點回檔44%以上。Efficient Frontier公司的 Andrew Tu說，經歷上周暴跌後，目前幣圈情緒極度恐懼，倘若比特幣無法維持在7.2萬美元，非常可能下探6.8萬美元，甚至重回2024年低點。

Coinshares研究主管James Butterfill也說，7萬美元是「重要心理關卡」，若未能維持，「有相當可能」跌至6萬至6.5萬美元區間。

比特幣先前下跌是因幣圈爆倉，但近來賣壓出自更廣泛的跨資產壓力。Coinglass資料顯示，過去24小時，幣圈約有7.22億美元的多頭部位爆倉。主要市場4日齊步下挫，那斯達克100指數跌近2%，亞股和歐股5日跟跌。

許多幣圈人士認為，大型機構投資人撐住比特幣價格，但如今這些人似乎改站賣方。CryptoQuant在4日報告中寫道：「機構投資人需求實質反轉」，美國ETF去年此時敲進4.6萬枚比特幣，今年轉為淨賣出。

CryptoQuant報告同時指出，比特幣摜破了365天移動平均線，為2022年3月以首見；跌破後83天以來，比特幣重挫23%，跌幅超越2022年初的熊市。