快訊

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
比特幣5日一度摜破7萬美元。路透
比特幣5日一度摜破7萬美元。路透

避險情緒吞沒全球市場，比特幣5日摜破7萬美元，寫15個月來新低。部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，比特幣恐怕會繼續走低。

比特幣持續下殺，5日稍早跌至69,821美元，徘徊2024年11月初以來的低點。比特幣已從去年10月高點回檔44%以上。Efficient Frontier公司的 Andrew Tu說，經歷上周暴跌後，目前幣圈情緒極度恐懼，倘若比特幣無法維持在7.2萬美元，非常可能下探6.8萬美元，甚至重回2024年低點。

Coinshares研究主管James Butterfill也說，7萬美元是「重要心理關卡」，若未能維持，「有相當可能」跌至6萬至6.5萬美元區間。

比特幣先前下跌是因幣圈爆倉，但近來賣壓出自更廣泛的跨資產壓力。Coinglass資料顯示，過去24小時，幣圈約有7.22億美元的多頭部位爆倉。主要市場4日齊步下挫，那斯達克100指數跌近2%，亞股和歐股5日跟跌。

許多幣圈人士認為，大型機構投資人撐住比特幣價格，但如今這些人似乎改站賣方。CryptoQuant在4日報告中寫道：「機構投資人需求實質反轉」，美國ETF去年此時敲進4.6萬枚比特幣，今年轉為淨賣出。

CryptoQuant報告同時指出，比特幣摜破了365天移動平均線，為2022年3月以首見；跌破後83天以來，比特幣重挫23%，跌幅超越2022年初的熊市。

比特幣 投資人 避險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

受益AI伺服器及HPC大需求飆股

大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」

相關新聞

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

某些區域的財富創造加速，其他地區則停滯不前，全球億萬富豪版圖持續變化。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS...

幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

避險情緒吞沒全球市場，比特幣5日摜破7萬美元，寫15個月來新低。部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，...

上季營收優於市場預期…紐約時報股價卻重挫！開支大增引投資人擔憂

紐約時報（New York Times）上季獲利與營收都優於市場預期，但數位訂戶成長減緩，且開支大增，拖累股價4日收盤重...

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是全球首富，身價估計逾8,000億美元，但他5日卻表態認同「金錢買不到幸福」這句...

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（...

打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

人工智慧（AI）熱潮，帶旺記憶體需求，SK海力士獲利大增下，據傳今年的員工分紅高達本薪的2,964%，金額打破歷來紀錄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。