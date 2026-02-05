川普稱莫迪同意停買俄國石油 印度：首重14億人口能源安全

快訊

中央社／ 新德里5日專電
美國總統川普聲稱印度總理莫迪同意停止採購俄羅斯石油，因此將關稅降到18%，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天做出回應。油價示意圖。圖／AI生成
美國總統川普聲稱印度總理莫迪同意停止採購俄羅斯石油，因此將關稅降到18%，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天表示，印度政府最重視的是保障14億人口能源安全。

美國總統川普（Donald Trump）日前在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，指印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止採購俄羅斯石油，因此美國對印度商品課徵的對等關稅將從25%降到18%。

對於印度是否將停止從俄羅斯進口石油，並如川普所言轉向委內瑞拉採購石油，印度政府今天藉由外交部舉行的記者會對外說明。

賈斯瓦表示，在能源這件事上，國際間仍有很大的變化，印度政府將持續以14億人口的利益為優先考量。

賈斯瓦說：「針對印度的能源安全或供應，包括我本人在內，政府已經在多個公開場合表達，確保14億人口的能源安全，是政府的首要任務。」

賈斯瓦補充道：「根據客觀的市場狀況，和不斷變化的國際形勢，實現能源來源多元化，是我們確保（保障14億人口能源安全）這個目標的核心策略，印度的所有決策都將繼續以此為準。」

美國2025年4月祭出對等關稅措施，印度商品當時被課徵25%的對等關稅；2025年8月，美方再以印度持續購買俄羅斯石油，等於變相資助俄國總統普丁（Vladimir Putin）繼續打俄烏戰爭，因此對印度產品再加25%的懲罰性關稅。

在這樣的情況下，印度賣到美國的商品，一度面臨50%的高關稅，但在川普聲稱印度將停買俄羅斯石油、改買委內瑞拉石油後，一下子降到18%。

至於印度是否改向委內瑞拉採購石油，賈斯瓦說：「印度的立場很明確，我們跟委內瑞拉有長遠的合作夥伴關係，我們仍將根據商業上的可行性，從委內瑞拉，抑或其他地方採購石油。」

印度與美國都已證實，雙方的貿易協議進入最後階段，目前已確定印度輸美產品的關稅將降至18%，相關細節仍未明朗。

印度 美國 能源 俄羅斯 石油
