華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）近來絲毫沒有任何止跌跡象，比特幣今天逼近70000美元關卡。

路透社報導，比特幣在歐洲交易時段早盤下跌2%，此前在亞洲交易時段一度重挫3.5%，來到70052.38美元，創2024年11月以來低點。

全球第二大加密貨幣以太幣（Ether）則是下跌0.7%，報2111.34美元。以太幣一旦跌破2000美元，將是去年 5月以來首度跌破該價位。

分析師指出，華許（Kevin Warsh）獲提名為下屆聯邦準備理事會（Fed）主席引發這波加密貨幣跌勢。市場預期他可能縮減聯準會資產負債表，因而引發加密貨幣拋售潮。

比特幣本週累計跌幅已超過7%，今年以來跌幅擴大至近20%；以太幣今年表現更為慘淡，跌幅接近30%。

瑞士寶盛集團（Julius Baer）次世代研究團隊專家法蘭契斯基（Manuel Villegas Franceschi）表示：「市場擔心華許上任後會展現鷹派作風，資產負債表縮減將無法為加密貨幣提供任何利多。」

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師在致客戶報告中指出：「我們認為這波廣泛跌勢主要是受機構型ETF大規模撤資帶動。自2025年10月市場低迷以來，這些基金每月都有數十億美元流出。」

分析師在報告中說：「就我們的觀點來看，這種持續性賣壓傳達一種訊號，也就是傳統投資人已失去興趣，市場對加密貨幣的悲觀情緒正在蔓延。」