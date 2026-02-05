以為只是科技股賣壓？美股氛圍已變 波動加劇「只是最好情況」

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數連兩日跌掉1.3%，乍看下是科技股驅動的賣壓。但事實上，股市正經歷結構性的轉變，領漲股已換手。路透
美股標普500指數連兩日跌掉1.3%，乍看下是科技股驅動的賣壓。但事實上，股市正經歷結構性的轉變，領漲股已換手。這意味美股後市不再是一片樂觀。

兩個跡象顯示，美股這波賣壓是科技股引發。一，人工智慧（AI）工具推出，可能使一些傳統的商業軟體公司失去競爭力；二，高通（Qualcomm）和超微（AMD）財報表現比預期弱。

但深入剖析顯示，這波賣壓不僅與科技股有關，也不只發生兩天——事實上，早在去年10月底就已展開。

結果就是，領漲股族群已轉變，由原先領軍衝鋒的動能股、股性活潑和成長型股票，轉為高配息股、低估值股，以及股東權益報酬率(ROE)高的股票。

這顯示，投資人對成長、風險的熱愛已告一段落，而原先不受歡迎、低成長、防禦型股票如今變得占上風。從本周最大贏家包括一些知名度不高的傳統產業股，例如Old Dominion Freight Line（卡車貨運）、國際紙業（包裝）和Brown-Forman（製酒），即可窺知一二。

股市領導族群換手，透露什麼訊息？

一種晦暗的解讀近日甚囂塵上：目前股市領導股轉變，近似於2000年的情景。2000年領導股族群轉變後，隔幾個月，達康泡沫就爆裂了，美股隨之崩盤。

誠然，有別於昔日的達康榮景，AI股近年飆漲是由獲利豐厚的大型科技公司領軍，不是建築在希望和夢想之上。所以，這一回，美股「回歸理性」，崩跌風險較小。

不過，AI和達康熱潮的末升段亦有共同點：原本一面看好的樂觀氛圍，逐漸轉化為不確定性、辯論和疑慮。這顯示，在可見的未來，最佳情況是市場波動持續居高不下，最糟情境將是大幅拉回修正。

美股 科技股 族群 風險 報酬率
