打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳SK海力士分紅獎金高達本薪的2,964%。路透
人工智慧（AI）熱潮，帶旺記憶體需求，SK海力士獲利大增下，據傳今年的員工分紅高達本薪的2,964%，金額打破歷來紀錄，盼藉此留住人才、強化競爭力

南韓經濟日報報導，業界人士透露，今年SK海力士分紅獎金，高達本薪的2,964%，定於5日發放。舉例來說，員工年度本薪若為1億韓元（約6.8萬美元），分紅獎金約可達1.5億韓元，凸顯去年獲利復甦的程度。

SK海力士去年底修改工會合約，取消了分紅上限不得超過本薪的1,000%，使薪酬與公司整體盈餘更直接相關，這是首次依據新規發出獎金。SK海力士的分紅系統，每年撥出10%年度營業利益至員工紅利池，按本薪依比例每年發放。

記憶體成了AI資料中心擴張的瓶頸，全球記憶體人才爭奪戰加劇。AI加速器所須的高頻寬記憶體（HBM），以SK海力士為全球首要供應商，留住有經驗的工程師益發重要。

業界人士說，SK海力士的薪酬體制，有如投資以保住頂級研發人才，並打造未來持續成長的基礎。該公司期盼，高額獎酬能夠避免人才外流至海內外競爭同業，且吸引海外專業人士，來支持長期競爭力。

報導說，台積電也提撥約10%營益，作為員工紅利。

海力士 記憶體 競爭力
