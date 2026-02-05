AI投資疑慮重創科技股 亞股隨美股頹勢多收低
隨著投資人對人工智慧（AI）領域的大規模投資與估值過高疑慮加劇，科技股再度承受壓力，拖累華爾街股市表現，亞股今天隨著美股頹勢多收低。
法新社報導，開發出Claude聊天機器人的AI新創公司Anthropic推出一項可以用來執行法律工作的工具。消息一出，重創軟體、金融服務與資產管理等業者股價。
分析師指出，科技股歷經多年的驚人漲勢後，市場資金已有從科技板塊轉向其他產業的趨勢。
市場對Google母公司Alphabet、ARM和微軟（Microsoft）等科技巨擘財報反應平平，也助長這波資金輪動。市場開始質疑，在投資回報時間不定的情況下，在AI領域投入數千億美元是否明智。
線上交易公司IG首席市場分析師波尚（Chris Beauchamp）指出：「這波跌勢反映了市場日益憂心AI顛覆既有商業模式的速度，以及傳統軟體公司能否守住獲利。」
資金輪動的現象在美股尤其明顯，以科技股為主的那斯達克指數終場下跌1.5%，道瓊工業指數則是上揚0.5%。
前一天華爾街股市的跌勢延續至今天的亞股，其中今年以來在科技股帶動下大漲超過20%的首爾股市收盤跌逾3%。
至於其他亞股，東京、上海、雪梨與台北股市都收低，香港、新加坡與菲律賓股市則微幅收漲。
