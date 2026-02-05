快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

抨擊ChatGPT顯示廣告！Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Anthropic超級盃廣告暗諷OpenAI導入廣告，奧特曼不甘示弱回擊 。路透
Anthropic超級盃廣告暗諷OpenAI導入廣告，奧特曼不甘示弱回擊 。路透

人工智慧（AI）新創公司Anthropic砸下數百萬美元推出超級盃廣告，抨擊同業OpenAI近期在聊天機器人ChatGPT顯示廣告的決定。OpenAI執行長奧特曼則回應，推出廣告版本是為了讓更多人享有AI服務。

Anthropic 4日說，旗下的聊天機器人Claude將保持無廣告，用戶不會在對話旁看到廣告或贊助商連結，回覆內容也不會受第三方產品置入影響。

該公司說，在用戶與Claude的個人私密聊天顯示廣告，令人感到「不協調」、就多種情境來看，甚至可以說是「不合適」。

4日，Anthropic推出第一檔超級盃廣告活動，主軸圍繞其不插入廣告的決定，包括賽前60秒廣告，以及賽事中30秒廣告，都有一句廣告詞「廣告正入侵AI，但在Claude看不到（廣告）。」

NBC全球廣告與夥伴關係董事長馬歇爾指出，今年超級盃30秒時段平均售價為800萬美元，部分五秒至10秒的廣告售價更高達1,000萬美元。

OpenAI執行長奧特曼5日在X發文回擊，指稱Anthropic的廣告確實很有趣，但內容不實，該公司導入廣告的方式不會如Anthropic所描述。

他說，Anthropic是為富人打造的昂貴產品，但OpenAI的使命是，為無法支應訂閱費用的數十億用戶提供AI服務。

他更抨擊，Anthropic企圖控制民眾如何使用AI，阻擋包括OpenAI在內的企業使用其編碼產品，OpenAI相信AI應屬於創造者，以及人人如何使用AI創造價值。

廣告 OpenAI 售價 奧特曼
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

超微與軟體股大跌 AI改變傳統軟體產業生態

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

相關新聞

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

某些區域的財富創造加速，其他地區則停滯不前，全球億萬富豪版圖持續變化。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS...

上季營收優於市場預期…紐約時報股價卻重挫！開支大增引投資人擔憂

紐約時報（New York Times）上季獲利與營收都優於市場預期，但數位訂戶成長減緩，且開支大增，拖累股價4日收盤重...

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是全球首富，身價估計逾8,000億美元，但他5日卻表態認同「金錢買不到幸福」這句...

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（...

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

全球最熱門的加密貨幣比特幣延續1月中旬以來的跌勢，跌破71,000美元大關，已完全抹去美國總統川普2024年底當選以來的...

抨擊ChatGPT顯示廣告！Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

人工智慧（AI）新創公司Anthropic砸下數百萬美元推出超級盃廣告，抨擊同業OpenAI近期在聊天機器人ChatGP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。