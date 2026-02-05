上季營收優於市場預期…紐約時報股價卻重挫！開支大增引投資人擔憂

紐約時報（New York Times）上季獲利與營收都優於市場預期，但數位訂戶成長減緩，且開支大增，拖累股價4日收盤重挫逾6%。

紐時4日公布，去年第4季經調整後每股盈餘為0.89美元，營收年增10.4%至8.023億美元，都高於市場所估。

其中，廣告營收年增16%至1.917億美元，包括數位廣告營收成長24.9%，紙本廣告營收下滑5.8%，都優於預期。

上季訂閱營收增長9.4%至高於預期的5.105億美元，包括數位訂閱營收擴增13.9%。

紐時上季總訂戶數年增12%至1,278萬戶，其中，純數位訂戶增加13%至1,221萬戶，平均每位數位訂戶營收為9.72美元。以當前訂戶成長速度，有望達成2027年底前提高訂戶數提高到1,500萬戶的目標。

不過，紐時上季營業成本年增10.5%至6.407億美元，引發投資人擔憂。紐時表示，部分歸因於訴訟成本提高、薪酬支出增加，以及開發新產品，例如影音。

紐時執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）表示，該公司認為影音「真的是長期的巨大機會」，讓紐時除了是閱讀、收聽新聞的品牌，也建立起是能收看新聞的品牌。

紐時預期，本季營收成長率將介於9%-11%，純數位訂閱營收看曾14%-17%，經調整後營業成本增幅將介於8%-9%

媒體業正處於動盪時期，不僅要因應人工智慧（AI）引發的新一波科技混亂，還要緊追變化快速的消費者行為，再加上川普政府經常的攻擊。紐時在這種環境下，以搭配新聞、podcast、食譜、購物推薦、遊戲共同銷售的方式，吸引訂戶。

去年紐時與亞馬遜（Amazon）達成新聞內容授權協議，供亞馬遜在其AI平台上使用紐時內容。去年12月，紐時控告AI新創公司Perplexity，主張Perplexity不法複製及傳播紐時專屬的內容，為紐時針對AI開發者的最新法律行動。