快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

上季營收優於市場預期…紐約時報股價卻重挫！開支大增引投資人擔憂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約時報上季的營業成本大增，引發投資人憂慮。 法新社
紐約時報上季的營業成本大增，引發投資人憂慮。 法新社

紐約時報（New York Times）上季獲利與營收都優於市場預期，但數位訂戶成長減緩，且開支大增，拖累股價4日收盤重挫逾6%。

紐時4日公布，去年第4季經調整後每股盈餘為0.89美元，營收年增10.4%至8.023億美元，都高於市場所估。

其中，廣告營收年增16%至1.917億美元，包括數位廣告營收成長24.9%，紙本廣告營收下滑5.8%，都優於預期。

上季訂閱營收增長9.4%至高於預期的5.105億美元，包括數位訂閱營收擴增13.9%。

紐時上季總訂戶數年增12%至1,278萬戶，其中，純數位訂戶增加13%至1,221萬戶，平均每位數位訂戶營收為9.72美元。以當前訂戶成長速度，有望達成2027年底前提高訂戶數提高到1,500萬戶的目標。

不過，紐時上季營業成本年增10.5%至6.407億美元，引發投資人擔憂。紐時表示，部分歸因於訴訟成本提高、薪酬支出增加，以及開發新產品，例如影音。

紐時執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）表示，該公司認為影音「真的是長期的巨大機會」，讓紐時除了是閱讀、收聽新聞的品牌，也建立起是能收看新聞的品牌。

紐時預期，本季營收成長率將介於9%-11%，純數位訂閱營收看曾14%-17%，經調整後營業成本增幅將介於8%-9%

媒體業正處於動盪時期，不僅要因應人工智慧（AI）引發的新一波科技混亂，還要緊追變化快速的消費者行為，再加上川普政府經常的攻擊。紐時在這種環境下，以搭配新聞、podcast、食譜、購物推薦、遊戲共同銷售的方式，吸引訂戶。

去年紐時與亞馬遜（Amazon）達成新聞內容授權協議，供亞馬遜在其AI平台上使用紐時內容。去年12月，紐時控告AI新創公司Perplexity，主張Perplexity不法複製及傳播紐時專屬的內容，為紐時針對AI開發者的最新法律行動。

紐約時報 成長率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

紙本發行暴跌 華郵等主流媒體被迫擴展新營收管道

紐時：習近平因偏執整肅軍方 美情資未指張又俠間諜

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

相關新聞

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

美國一名女子只是習慣性「轉脖子」放鬆，沒想到竟然引發中風，甚至一度差點失明，讓她和家人都嚇壞了。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法...

芝城9歲童模仿TikTok微波加熱玩具 打開時爆裂害他燙傷

芝加哥羅耀拉醫學中心(Loyola Medicine)發出警告稱，一項在TikTok流傳的危險挑戰已導致伊利諾州普萊恩菲...

付3.5萬「結婚」 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

佛州中區聯邦檢察官基歐（Greg Kehoe）4日宣布起訴11人，指他們涉嫌合謀招募美國軍人與中國公民「假結婚」，以規避...

態度放軟？川普：和州長市長通話融洽 但他們對外埋怨

川普總統4日在白宮橢圓形辦公室接受「國家廣播公司夜間新聞」(NBC Nightly News)專訪時說，上個月明尼亞波利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。