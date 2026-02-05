美威脅「禁止石油進入古巴」 俄駐古巴大使：俄國會持續提供石油

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
古巴首都哈瓦那1月25日停電，民眾當時走在黑漆漆的街頭。法新社
古巴首都哈瓦那1月25日停電，民眾當時走在黑漆漆的街頭。法新社

路透報導，俄羅斯駐古巴大使科羅內利（Viktor Coronelli）接受俄國官媒RIA採訪時表示，俄國近年多次提供古巴石油，未來也會持續這麼做。他說：「我認為這些做法會持續下去。」

美國總統川普1日表示，美國已開始和「古巴高層人士」對話。川普此前幾天宣布，古巴對美國國家安全造成「非同尋常的威脅」，針對向古巴出口石油的國家，美國威脅將對其出口美國商品徵收關稅。

美國已採取行動阻止石油進入古巴，也阻擋來自古巴盟友委內瑞拉的石油運輸至該國。這推高古巴食品和運輸價格，導致燃料嚴重短缺和數小時停電，連古巴首都哈瓦那也無法倖免。

