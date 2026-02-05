坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是全球首富，身價估計逾8,000億美元，但他5日卻表態認同「金錢買不到幸福」這句古老諺語，引發熱烈討論。

馬斯克在社群媒體X上說：「說出『金錢買不到幸福』的人是真的懂這句話。」這句話還配上表達悲傷的表情符號。

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about 😔 — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

馬斯克旗下火箭公司SpaceX收購同樣在他名下的人工智慧（AI）業者xAI，估計將帶動他的身價一舉登上8,410億美元，成為史上首名身價逾8,000億美元富豪。交易完成前馬斯克分別持有SpaceX及xAI 42%與49%股份，根據富比世（Forbes）報導，他持有合併後公司43%股權。

馬斯克這篇貼文不到八小時已有5萬多則留言，一些網友開玩笑要求馬斯克送錢，但也有人附和他的看法。一名網友說：「給我100萬美元，我才能理解你的看法。」另一名網友則說：「是的，沒錯！金錢既萬能又萬萬不能！金錢能買到食物，但無法買到食慾！」

還有一名網友說：「如果想把幸福最大化，這是否意味我們應把財富從對金錢幾乎無感的億萬富豪手上，重新分配給這些資源能拯救生命的窮人和生病的人？例如以提供貧窮國家人道援助的形式？」