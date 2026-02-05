西門子收購Canopus AI 將AI量測技術導入半導體製造領域

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子收購 Canopus AI，將人工智慧量測技術導入半導體製造領域。圖／西門子提供
西門子宣布已在本月12日完成收購Canopus AI。此公司為運算及人工智慧（AI）驅動之量測解決方案的創新企業，致力於協助半導體製造商在晶圓與光罩檢測製程中，實現更高的精確度與效率。本次收購為西門子完備的電子設計自動化（EDA）軟體產品組合新增運算量測與檢測能力，協助晶片製造商攻克半導體製造中的關鍵技術難題。

西門子表示，此次收購將進一步強化西門子在半導體製造生態系中的地位，並透過整合具備先進AI能力的前瞻量測技術，拓展其半導體設計與製造的數位線程（Digital Thread）。

西門子表示，隨著半導體元件尺寸持續微縮、產能規模不斷擴大，半導體產業面臨著日益複雜的製造挑戰。「巨量量測」（Massive Metrology）技術已成為保障先進半導體製造良率與品質的關鍵。Canopus AI創新的AI驅動解決方案完善西門子既有的產品組合，為半導體製造商提供智慧檢測與量測能力，協助企業實現卓越營運。

Canopus AI成立於2021年，總部位於法國格勒諾布爾（Grenoble），是一家高速成長的軟體與AI企業，致力於革新晶圓與光罩的量測與檢測技術。Canopus AI提出開創性的「Metrospection」理念，打造全方位的軟體框架，藉由AI技術優化量測與檢測工作流程，打通傳統晶圓量測與檢測技術壁壘，協助晶片設計者和製造商滿足先進製程節點對極致精度的嚴苛要求。

AI 半導體
