快訊

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣跌破7.1萬美元大關，川普勝選以來的漲幅全數歸零。路透
比特幣跌破7.1萬美元大關，川普勝選以來的漲幅全數歸零。路透

全球最熱門的加密貨幣比特幣延續1月中旬以來的跌勢，跌破71,000美元大關，已完全抺去美國總統川普2024年底當選以來的全部漲幅。

比特幣於亞洲午盤報價70,484美元，今年來累計重挫20%。

比特幣於2024年12月首度突破10萬美元，並在2025年2月與5月再度觸及該水準；但自去年10月創下逾12.7萬美元的歷史新高後，整體走勢明顯轉弱。

川普在競選期間承諾打造「加密貨幣之都」，並於勝選後宣布設立戰略性加密貨幣儲備。市場原先預期，美國政府將對加密資產採取較寬鬆的監管態度，帶動比特幣與其他數位貨幣一度大幅上漲。然而，一項由川普支持、旨在規範加密貨幣交易的法案，因銀行業與加密貨幣業者意見分歧，目前在美國參議院卡關，為產業前景蒙上陰影。

此外，華爾街日報報導，一名阿布達比官員的代表已簽署協議，擬以5億美元收購川普與其子共同創立的加密貨幣企業World Liberty Financial49%股權，引發民主黨議員要求展開調查。

與此同時，風險資產普遍承壓，周四白銀一度暴跌17%，香港與日本的基準股指分別下跌約1%與0.75%。

貨幣 比特幣 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

美國名主播母親遭綁架 川普令聯邦執法單位協助搜救

川普挺喬州保守派檢察官傅勒參選 填補葛林席位

川習通話談及伊朗 北京控管風險而非保護德黑蘭

相關新聞

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

某些區域的財富創造加速，其他地區則停滯不前，全球億萬富豪版圖持續變化。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS...

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

全球最熱門的加密貨幣比特幣延續1月中旬以來的跌勢，跌破71,000美元大關，已完全抺去美國總統川普2024年底當選以來的...

紙本發行暴跌 華郵等主流媒體被迫擴展新營收管道

華盛頓郵報4日宣布大幅裁員，凸顯主流報紙的生存困境。紐約時報分析，華盛頓郵報的處境並非個案，許多報紙紙本發行量持續暴跌，...

PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（...

加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對...

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。