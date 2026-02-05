PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援
全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（2353）及華碩（2357）首度考慮向大陸晶片製造商採購記憶晶片。
日媒報導，惠普和戴爾已開始驗證大陸記憶晶片大廠長鑫存儲的產品，當做備用的供應來源。報導說，若動態隨機存取記憶體（DRAM）供應持續吃緊且價格不斷上漲，惠普很可能首度針對非美國市場，向長鑫存儲採購。
--據報導，宏碁（Acer）近年來為了壓低成本，在設計和生產日益依賴大陸代工廠，若大陸代工供應商在地採購記憶晶片，宏碁並不排斥。
--華碩也要求大陸生產夥伴，在可能的情況下，協助為部分筆記型電腦款式物色記憶晶片來源。
--過去，PC 品牌大廠多半掌控核心處理器、顯示器及記憶晶片等關鍵零組件的採購，如今，在全球記憶晶片嚴重短缺的情況下，這種互動正在改變。
