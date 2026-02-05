快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
長鑫存儲成了PC品牌大廠記憶晶片備援供貨。路透
長鑫存儲成了PC品牌大廠記憶晶片備援供貨。路透

全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（2353）及華碩（2357）首度考慮向大陸晶片製造商採購記憶晶片。

日媒報導，惠普和戴爾已開始驗證大陸記憶晶片大廠長鑫存儲的產品，當做備用的供應來源。報導說，若動態隨機存取記憶體（DRAM）供應持續吃緊且價格不斷上漲，惠普很可能首度針對非美國市場，向長鑫存儲採購。

--據報導，宏碁（Acer）近年來為了壓低成本，在設計和生產日益依賴大陸代工廠，若大陸代工供應商在地採購記憶晶片，宏碁並不排斥。

--華碩也要求大陸生產夥伴，在可能的情況下，協助為部分筆記型電腦款式物色記憶晶片來源。

--過去，PC 品牌大廠多半掌控核心處理器、顯示器及記憶晶片等關鍵零組件的採購，如今，在全球記憶晶片嚴重短缺的情況下，這種互動正在改變。

美國 晶片 惠普 戴爾 宏碁 華碩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華碩推動漫玩真的！初刊漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」現身國際書展

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

FT：美刁難輝達H200銷陸 台積電、鴻海等訂單動能受壓抑

OpenAI急了…拚第4季IPO 亞馬遜將投資擴大合作

相關新聞

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

某些區域的財富創造加速，其他地區則停滯不前，全球億萬富豪版圖持續變化。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS...

紙本發行暴跌 華郵等主流媒體被迫擴展新營收管道

華盛頓郵報4日宣布大幅裁員，凸顯主流報紙的生存困境。紐約時報分析，華盛頓郵報的處境並非個案，許多報紙紙本發行量持續暴跌，...

PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

全球記憶晶片供應吃緊威脅下游產品生產並推升科技業成本之際，個人電腦（PC）龍頭大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁（...

加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對...

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。