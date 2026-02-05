魁人政團籲加國速簽台加貿易協定 恢復雙方信任關係

加拿大政府遲未推進與台灣最終簽署台加貿易協定，引起加拿大國會議員關注。「魁人政團」（Bloc Quebecois）呼籲卡尼政府「立即簽署」台加貿易協定，恢復與台灣的「信任」關係。

加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）報導駐加代表曾厚仁關切加台貿易協定去年4月準備就緒卻遲未完成最後簽署，呼籲渥太華面對中國展現「勇氣」。加拿大總理卡尼（Mark Carney）4日對此回應「我們目前專注加強加中貿易關係」。

魁人政團黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）聞訊表示「遺憾」，呼籲卡尼政府「立即簽署」台加貿易協定。

魁人政團並提到，今年1月卡尼宣布率團訪問北京，重新修補加中關係，2位即將啟程與加拿大國會議員訪台的自由黨國會議員，隨即被要求縮短訪台行程，兩者之間顯然有著「奇怪的巧合」。

魁人政團國際貿易評論員、眾議員崔布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）表示，加拿大政府延後與台灣簽署貿易協定，原因可能就在於此。他說：「我想不出其他原因。」

崔布雷4日在社群媒體X平台發文質疑，「為什麼不簽署與台灣談判達成的協議？與台灣的合作協議文本已準備就緒，去年4月以來，就一直放在卡尼的辦公桌上。他還在等什麼？他是怕得罪新認識的中國朋友嗎？」

另一位魁人政團眾議員杜塞（Alexis Brunelle-Duceppe）也在X平台寫道，「與台灣的協議陷入僵局。為什麼總理所作所為，與他在達沃斯（Davos）論壇做出的承諾截然相反？」

曾在2022年赴台訪問的崔布雷指出，「加拿大一直強調需要多元化發展，需要可靠的合作夥伴；台灣是民主國家，實行市場經濟。以魁北克擁有的綠色科技和人工智慧等領域為例；我們相信台灣深化與魁北克的合作關係，將帶來許多優勢。」