快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

魁人政團籲加國速簽台加貿易協定 恢復雙方信任關係

中央社／ 多倫多4日專電

加拿大政府遲未推進與台灣最終簽署台加貿易協定，引起加拿大國會議員關注。「魁人政團」（Bloc Quebecois）呼籲卡尼政府「立即簽署」台加貿易協定，恢復與台灣的「信任」關係。

加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）報導駐加代表曾厚仁關切加台貿易協定去年4月準備就緒卻遲未完成最後簽署，呼籲渥太華面對中國展現「勇氣」。加拿大總理卡尼（Mark Carney）4日對此回應「我們目前專注加強加中貿易關係」。

魁人政團黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）聞訊表示「遺憾」，呼籲卡尼政府「立即簽署」台加貿易協定。

魁人政團並提到，今年1月卡尼宣布率團訪問北京，重新修補加中關係，2位即將啟程與加拿大國會議員訪台的自由黨國會議員，隨即被要求縮短訪台行程，兩者之間顯然有著「奇怪的巧合」。

魁人政團國際貿易評論員、眾議員崔布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）表示，加拿大政府延後與台灣簽署貿易協定，原因可能就在於此。他說：「我想不出其他原因。」

崔布雷4日在社群媒體X平台發文質疑，「為什麼不簽署與台灣談判達成的協議？與台灣的合作協議文本已準備就緒，去年4月以來，就一直放在卡尼的辦公桌上。他還在等什麼？他是怕得罪新認識的中國朋友嗎？」

另一位魁人政團眾議員杜塞（Alexis Brunelle-Duceppe）也在X平台寫道，「與台灣的協議陷入僵局。為什麼總理所作所為，與他在達沃斯（Davos）論壇做出的承諾截然相反？」

曾在2022年赴台訪問的崔布雷指出，「加拿大一直強調需要多元化發展，需要可靠的合作夥伴；台灣是民主國家，實行市場經濟。以魁北克擁有的綠色科技和人工智慧等領域為例；我們相信台灣深化與魁北克的合作關係，將帶來許多優勢。」

加拿大 眾議員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

相關新聞

加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對...

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。