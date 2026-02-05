加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對近期加中關係變化是否可能影響加台貿易協定簽署時程表示關切，呼籲渥太華面對中國展現「勇氣」。

根據加廣報導，曾厚仁對於加拿大政府為維護加中關係，可能拖延簽署加台貿易協定提出關切。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）4日對此表示，「我們與台灣有貿易關係，但我們目前專注加強加中貿易關係。」

曾厚仁對加廣表示，貿易合作框架協議文件長達10頁，渥太華和台北談判團隊已在每一頁都簽了名，「談判已經結束。文件已備妥3個版本：英文版、法文版和中文版。足以說明我們離最終簽署有多近。」

曾厚仁表示，一般來說，「若文件經雙方談判代表簽字，即視為最終版本，這點必須受到尊重。」

加台貿易框架協議確定的合作領域包括數位貿易、能源轉型和供應鏈韌性，尤其是在半導體領域。英國和台灣去年6月也達成類似協議。

曾厚仁指出，加拿大給人的印象是為「改善與中國關係，不惜犧牲與台灣關係」。他認為，卡尼總理在瑞士達沃斯（Davos）論壇上呼籲貿易多元化並批評超級大國的演講，與卡尼政府的實際行動之間「存在矛盾」。

對此，卡尼向加廣回應表示，「我從不畏懼。我們與台灣有貿易關係，但我們正專注於加強與中國的貿易關係。我們已取得很大進展；對汽車和清潔能源行業企業來說，是巨大成功。」

卡尼1月中旬剛訪問北京，是2017年以來加拿大總理首次訪中，被視為加中關係回暖重要訊號；雙方達成「新戰略夥伴關係」，其中包括取消多項關稅。

加拿大外交部向加廣證實，加拿大確實已在去年3月與台灣達成貿易合作框架協議，加拿大「正對後續步驟進行審查」。

加拿大外交部發言人拉弗勒（Samantha Lafleur）表示，「作為『一個中國』政策的一部分，加拿大與台灣在經濟、文化和民間交流方面，保持非官方但重要的關係。」