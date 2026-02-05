快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

中央社／ 多倫多4日專電
駐加代表曾厚仁。聯合報系資料照
駐加代表曾厚仁。聯合報系資料照

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對近期加中關係變化是否可能影響加台貿易協定簽署時程表示關切，呼籲渥太華面對中國展現「勇氣」。

根據加廣報導，曾厚仁對於加拿大政府為維護加中關係，可能拖延簽署加台貿易協定提出關切。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）4日對此表示，「我們與台灣有貿易關係，但我們目前專注加強加中貿易關係。」

曾厚仁對加廣表示，貿易合作框架協議文件長達10頁，渥太華和台北談判團隊已在每一頁都簽了名，「談判已經結束。文件已備妥3個版本：英文版、法文版和中文版。足以說明我們離最終簽署有多近。」

曾厚仁表示，一般來說，「若文件經雙方談判代表簽字，即視為最終版本，這點必須受到尊重。」

加台貿易框架協議確定的合作領域包括數位貿易、能源轉型和供應鏈韌性，尤其是在半導體領域。英國和台灣去年6月也達成類似協議。

曾厚仁指出，加拿大給人的印象是為「改善與中國關係，不惜犧牲與台灣關係」。他認為，卡尼總理在瑞士達沃斯（Davos）論壇上呼籲貿易多元化並批評超級大國的演講，與卡尼政府的實際行動之間「存在矛盾」。

對此，卡尼向加廣回應表示，「我從不畏懼。我們與台灣有貿易關係，但我們正專注於加強與中國的貿易關係。我們已取得很大進展；對汽車和清潔能源行業企業來說，是巨大成功。」

卡尼1月中旬剛訪問北京，是2017年以來加拿大總理首次訪中，被視為加中關係回暖重要訊號；雙方達成「新戰略夥伴關係」，其中包括取消多項關稅。

加拿大外交部向加廣證實，加拿大確實已在去年3月與台灣達成貿易合作框架協議，加拿大「正對後續步驟進行審查」。

加拿大外交部發言人拉弗勒（Samantha Lafleur）表示，「作為『一個中國』政策的一部分，加拿大與台灣在經濟、文化和民間交流方面，保持非官方但重要的關係。」

加拿大 外交部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

相關新聞

加台貿易協定恐延宕 曾厚仁籲加國對中展現「勇氣」

加台貿易協定去年4月準備就緒、待最後簽署，駐加代表曾厚仁近日接受加拿大國際廣播電台（Radio-Canada）專訪時，對...

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。