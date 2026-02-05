快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

白銀失去支撑又崩跌15% 美Fed主席動向明朗恐持續波盪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現貨白銀周四又一度大跌 15%。路透
現貨白銀周四又一度大跌 15%。路透

白銀經過兩天反彈後，今天（周四）早盤失去支撐，又開始急劇下瀉，黃金也同步走低。

現貨白銀周四一度大跌 15%，在亞洲盤原本曾經反彈至每英兩 90 美元以上。同時，現貨黃金在劇烈波動中一度下跌 3.2%。

上個月在投機動能、地緣政治動盪及市場對美國聯準會（Fed）獨立性疑慮的支撐下，貴金屬價格飆漲。這波漲勢上周末突然中止。美國總統川普宣布提名鷹派前理事華許為下一任Fed主席後，白銀上周五狂崩創下史上最大單日跌幅，黃金則遭遇 2013 年以來最慘重的跌勢。

川普周三表示，倘若華許表達過升息意向，他當初就根本不會提名他出任主席。川普在接受 NBC 新聞採訪時表示，對於Fed將再次降息「沒什麼」好懷疑的，這對不孳息的貴金屬而言是一大利多。

渣打銀行分析師在報告中指出：「在貨幣政策前景更加明確之前，價格走勢可能維持劇烈波動。」他們表示，部分短期波動是源於投資人贖回指數股票型產品（ETP），但「結構性驅動因素依然穩固，我們持續預期價格將重回上升趨勢」。

截至新加坡時間上午 10 點 58 分，現貨黃金下跌 2.5% 至每英兩 4,839.45 美元；白銀則重挫近 14%，來到 75.8875 美元。

黃金 川普 Fed
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

川習通話涉台灣議題 白宮官員：美對台政策未改變

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

相關新聞

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。