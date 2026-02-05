白銀失去支撑又崩跌15% 美Fed主席動向明朗恐持續波盪

白銀經過兩天反彈後，今天（周四）早盤失去支撐，又開始急劇下瀉，黃金也同步走低。

現貨白銀周四一度大跌 15%，在亞洲盤原本曾經反彈至每英兩 90 美元以上。同時，現貨黃金在劇烈波動中一度下跌 3.2%。

上個月在投機動能、地緣政治動盪及市場對美國聯準會（Fed）獨立性疑慮的支撐下，貴金屬價格飆漲。這波漲勢上周末突然中止。美國總統川普宣布提名鷹派前理事華許為下一任Fed主席後，白銀上周五狂崩創下史上最大單日跌幅，黃金則遭遇 2013 年以來最慘重的跌勢。

川普周三表示，倘若華許表達過升息意向，他當初就根本不會提名他出任主席。川普在接受 NBC 新聞採訪時表示，對於Fed將再次降息「沒什麼」好懷疑的，這對不孳息的貴金屬而言是一大利多。

渣打銀行分析師在報告中指出：「在貨幣政策前景更加明確之前，價格走勢可能維持劇烈波動。」他們表示，部分短期波動是源於投資人贖回指數股票型產品（ETP），但「結構性驅動因素依然穩固，我們持續預期價格將重回上升趨勢」。

截至新加坡時間上午 10 點 58 分，現貨黃金下跌 2.5% 至每英兩 4,839.45 美元；白銀則重挫近 14%，來到 75.8875 美元。