ARM財測超標滿足不了投資人 CEO說軟體股近日賣壓有點歇斯底里

晶片設計商安謀（Arm ）周三公布業績展望未達市場的最高期待，盤後交易大跌。執行長哈斯（Rene Haas）談到人工智慧（AI）將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應，已遠遠超過企業實際使用相關工具的現況。

隨著 Claude 推出 Cowork 工具，市場憂心 AI 正開始摧毀很多軟體公司的價值，這疑慮引發科技股本周走跌。

哈斯說：「就企業端 AI 的布建來看，我們還遠未達到其應有的潛力，」他指出，編寫程式「並非全球 GDP 中的超級應用案例……我認為大家可能把許多不同的事情混為一談了」。

安謀發布新聞稿說，本季（公司會計年度第4季）營收預計約為 14.7 億美元。分析師原估 14 億美元，但有人預期會超過 15 億美元。在不含特定項目下，每股盈餘預計為 58 美分，高於市場預期的 56 美分。

上季營收為 12.4 億美元，年增 26%，略高於分析師原估的 12.3 億美元。經調整後的每股盈餘為 43 美分，高於分析師原估的41 美分。

財報發布後，安謀盤後股價下跌超過 8%，可見投資人期待超標表現。截至周三收盤，安謀今年以來已下跌 4%。

安謀的獲利模式分為兩部分：一是向客戶收取授權費，允許客戶使用其設計與標準；二是在成品晶片出貨時，依據出貨量收取權利金（royalties）。

哈斯表示，安謀的資料中心事業營收預計在「兩年內」就會超越智慧型手機，這對一家向來以主導手機技術市場的公司來說，將是重大的轉型。

不過，安謀正面臨零組件短缺導致智慧手機市場放緩的疑慮。雖正加速將業務轉向資料中心客戶，但大部分營收仍來自行動裝置。

全球最大的智慧型手機處理器製造商高通（Qualcomm）周三發布的財報，也加劇了這種悲觀情緒。高通發布疲軟的財測，也提到記憶晶片價格上漲造成的衝擊後，股價隨之下挫。