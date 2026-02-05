快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

ARM財測超標滿足不了投資人 CEO說軟體股近日賣壓有點歇斯底里

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
安謀執行長哈斯（Rene Haas）談到人工智慧（AI）將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應。路透
安謀執行長哈斯（Rene Haas）談到人工智慧（AI）將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應。路透

晶片設計商安謀（Arm ）周三公布業績展望未達市場的最高期待，盤後交易大跌。執行長哈斯（Rene Haas）談到人工智慧（AI）將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應，已遠遠超過企業實際使用相關工具的現況。

隨著 Claude 推出 Cowork 工具，市場憂心 AI 正開始摧毀很多軟體公司的價值，這疑慮引發科技股本周走跌。

哈斯說：「就企業端 AI 的布建來看，我們還遠未達到其應有的潛力，」他指出，編寫程式「並非全球 GDP 中的超級應用案例……我認為大家可能把許多不同的事情混為一談了」。

安謀發布新聞稿說，本季（公司會計年度第4季）營收預計約為 14.7 億美元。分析師原估 14 億美元，但有人預期會超過 15 億美元。在不含特定項目下，每股盈餘預計為 58 美分，高於市場預期的 56 美分。

上季營收為 12.4 億美元，年增 26%，略高於分析師原估的 12.3 億美元。經調整後的每股盈餘為 43 美分，高於分析師原估的41 美分。

財報發布後，安謀盤後股價下跌超過 8%，可見投資人期待超標表現。截至周三收盤，安謀今年以來已下跌 4%。

安謀的獲利模式分為兩部分：一是向客戶收取授權費，允許客戶使用其設計與標準；二是在成品晶片出貨時，依據出貨量收取權利金（royalties）。

哈斯表示，安謀的資料中心事業營收預計在「兩年內」就會超越智慧型手機，這對一家向來以主導手機技術市場的公司來說，將是重大的轉型。

不過，安謀正面臨零組件短缺導致智慧手機市場放緩的疑慮。雖正加速將業務轉向資料中心客戶，但大部分營收仍來自行動裝置。

全球最大的智慧型手機處理器製造商高通（Qualcomm）周三發布的財報，也加劇了這種悲觀情緒。高通發布疲軟的財測，也提到記憶晶片價格上漲造成的衝擊後，股價隨之下挫。

安謀 客戶 分析師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

超微與軟體股大跌 AI改變傳統軟體產業生態

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

分析師看見美超微利潤隱憂

相關新聞

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。