快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

回收舊行動電源換200元！來通訊行還能帶走一串衛生紙、兌換規則曝

中國警告撤港口合約將付沉重代價 巴拿馬總統：尊重司法裁決

中央社／ 巴拿馬市4日綜合外電報導

巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河兩座港口合約，中國警告巴拿馬將為此付出沉重代價。巴拿馬總統穆里諾今天對這番威脅表達強烈不滿。

穆里諾（Jose Raul Mulino）在社群平台X發文說，他「強烈」反對北京方面的威脅，並強調巴拿馬是一個維護法治、尊重司法獨立的國家。

美國總統川普去年曾向巴拿馬施壓，要求撤銷長和子公司巴拿馬港口公司（PPC）的合約，並以中國對運河影響力過大為由，揚言收回巴拿馬運河（PanamaCanal）的控制權。

巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

但這份特許經營合約上週被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」，「損害國家利益」。

法新社引述彭博報導，中國國務院港澳事務辦公室透過微信公眾號發表評論文章，指責巴拿馬選擇屈服於外部壓力。

港澳辦呼籲巴拿馬當局認清形勢、迷途知返，並警告「若巴方一意孤行、執迷不悟，勢必在政治與經濟層面付出沉重代價」。

穆里諾對上述威脅表達強烈不滿，強調巴拿馬是一個維護法治的國家，也會「尊重司法機關的裁決」。

他補充說，外交部將對此發表聲明，並「採取相應決策」。

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，是全球重要的海上交通動脈，承載美國約40%的貨櫃運輸量及全球約5%貿易。

巴拿馬海事管理局（AMP）表示，在新的特許經營權完成公開招標前，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接手管理。

巴拿馬運河 最高法院 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李嘉誠旗下長和提仲裁 爭巴拿馬港口經營權

長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤 陸港澳辦批：對霸權跪低、獻媚

巴拿馬法院撤長和港口合約 中批荒謬美稱勝利

衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

相關新聞

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。