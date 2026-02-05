金價今早重回5,000美元 逢低買盤進場連三紅 高盛、德銀看好後市強彈

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

黃金周四在亞洲交易連續三日上漲，重新站上每英兩5,000美元，在自歷史高點遭遇歷史性重挫後，逢低買盤持續進場。

現貨黃金在周四早盤交易上漲約 1%，報每英兩 5,013.44 美元。白銀上漲 1.2% 至 89.22 美元。

受美元走強影響，金價一度下跌1.9%，最後在紐約尾盤上漲0.1%，報4952.27美元；白銀現貨上漲3.24%，報87.9247美元。

截至周三收盤，金價較 1 月 29 日創下的歷史高點下跌了 11%，但今年以來仍上漲 15%。此外，白銀價格同步走高。

投資人與分析師仍認為，推升金價創下歷史新高的基本面因素並未改變。富達基金（Fidelity Fund）經理人 George Efstathopoulos 告訴彭博新聞，他們雖在崩跌前幾天出脫了大部分黃金部位，但目前正密切觀望重新進場的時機。

多家銀行也力挺金價將重啟漲勢。德意志銀行（Deutsche Bank）周一表示，仍維持金價將強彈至 6,000 美元的預測；高盛（Goldman Sachs Group）則在報告中指出，5,400 美元的年底目標價面臨「顯著偏向上漲」。

油價大漲 交易員關注美伊核談判的前景

原油價格周三走高；有關美國和伊朗核談判狀況的報導相互矛盾，導致交易者難以判斷美國是否會對這個重要石油生產國進行軍事打擊。

Axios引述兩位美國官員的消息報導，美國對伊朗表示，不會同意德黑蘭方面就原定於周五舉行的會談更改地點和談判形式的要求。原油價格受此影響大漲。

美國總統川普在接受NBC採訪時表示，伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。這一表態進一步提振了市場看漲心理。

西德州中級原油（WTI）3月期貨在紐約市場大漲3.1%，結算價每桶65.14美元；布蘭特原油4月期貨大漲3.2%，至每桶69.46美元。

銅價回落

銅價在經歷三年多來最大的單日漲幅後回落，投資者在這一關鍵工業金屬經歷劇烈波動後將注意力重新轉向中國大陸需求前景。

周三出現了需求疲軟的新跡象，倫敦金屬交易所（LME）位於亞洲的倉庫庫存大幅增加。截至收盤，LME銅期貨下跌3.2%，報13044.5美元/噸。

金價 美國 原油
