高通財報／手機晶片需求欠穩 本季財測平淡 盤後股價崩近10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通本季財測不如市場預期。路透
全球最大智慧手機晶片製造商高通（Qualcomm）對本季營收的財測平淡，引發市場擔憂，認為記憶體短缺將推升手機價格，進而抑制需求。高通股價在周三（4日）盤後交易中重挫近10%。

高通表示，本季（會計年度第2季）營收預估介於102億美元至110億美元之間；扣除部分項目後，每股盈餘約為2.55美元。根據彭博彙整的數據，分析師平均預期營收為112億美元、每股盈餘為2.89美元。高通的營收與獲利財測均不如市場預期。

高通指出，雖然高階手機仍有需求，但由於記憶晶片供應吃緊且價格大漲，部分客戶、特別是中國大陸的客戶，因無法取得足夠的記憶體，實際生產的手機數量將低於原先預期。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）雖已在努力將公司轉型為汽車、個人電腦與資料中心晶片的多元化供應商，但這些新業務的規模，尚不足以彌補公司核心事業手機市場放緩。

艾蒙在財報聲明中表示：「儘管短期內，我們的手機晶片業務展望受到整體產業記憶體供應受限的影響，但我們對終端消費者對於高階智慧手機的需求，仍感到鼓舞。」

高通股價周三正常交易時段收漲1.16%報148.89美元；盤後交易因財測疲弱，大跌近10%，今年以來已下跌13%。

上季（會計年度第1季）高通營收年增5%，達到約123億美元；扣除部分項目後，每股盈餘2.78美元。分析師預期的營收為122億美元、每股盈餘3.41美元。

手機相關部門上季營收78.2億美元，略低於分析師平均預估的78.6億美元。連網裝置部門的營收為16.9億美元，其中汽車市場貢獻了11億美元。

高通目前試圖打入利潤豐厚的AI資料中心市場，去年稍晚時宣布將推出新產品，直接與這個領域的主導者輝達（Nvidia）競爭。高通說，這條產品線預定明年首次出貨，首家客戶是由沙烏地阿拉伯政府支持的AI新創公司Humain。

客戶 分析師 財報
