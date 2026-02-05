快訊

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

谷歌母公司Alphabet重押AI 今年資本支出上看1,850億美元 盤後股價挫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet宣布今年資本支出上看1,850億美元，規模遠超市場預期。圖為德州米德洛錫安的Google資料中心一景。法新社
Alphabet宣布今年資本支出上看1,850億美元，規模遠超市場預期。圖為德州米德洛錫安的Google資料中心一景。法新社

谷歌（Google）母公司Alphabet周三公布表現亮眼的上季財報之際，更勾勒出遠高於市場預期的人工智慧（AI）資本支出規模，凸顯公司正加速擴大在AI領域的投入。

Alphabet表示，2026年資本支出將達到1,750億至1,850億美元，幾乎是去年約914億美元的兩倍，大幅超過市場原先預期1,195億美元。這筆龐大預算主要用於擴充資料中心、部署自製的AI專用晶片TPU，並支應Google DeepMind的模型訓練需求，以及雲端客戶對算力的強勁需求。

這項規模驚人的投資計畫，引發市場震盪，一度讓Alphabet股價在盤後交易下跌超過7%，隨後跌幅收斂至約2%左右。市場解讀，亮眼的AI藍圖與驚人的支出規模，短期內形成拉鋸。

上周，微軟也公布今年資本支出將激增至逾1,400億美元，當時股價一度下跌超過10%。相較之下，Meta因能展示AI如何提升廣告效益，在宣布支出可能翻倍後，股價反而上漲。

Alphabet能進行如此大規模的投資，背後有強勁的營運表現作後盾。上季（第4季）營收年增近18%至1,138億美元，優於市場預期。淨利更大幅成長約30%至345億美元。

核心的搜尋與廣告年增17%至631億美元，緩解了市場對ChatGPT等競爭對手可能搶走用戶的擔憂。YouTube廣告收入也成長9%，達到114億美元。

在AI熱潮帶動下，谷歌的雲端業務表現尤其亮眼。上季雲端營收飆升48%，達到177億美元，遠超市場預期。執行長皮伽透露，截至去年12月底，雲端合約積壓金額升至2,400億美元，較前一季大增55%，顯示企業對算力與AI服務的長期需求持續升溫。

皮伽說：「我們贏得新客戶的速度更快，合約金額也更大。2025年金額超過10億美元的交易數量，已超過前三年總和。」

在消費者端，Gemini應用程式每月活躍用戶數已達7.5億人，高於上一季的6.5億人。不過，這個數字仍低於OpenAI，後者表示ChatGPT每周使用人數超過8.5億。

至於包含自駕車部門Waymo與生命科學部門Verily在內的「其他押注」事業，第4季營收為3.7億美元，年減7.5%；虧損擴大至36.1億美元，年增逾200%，反映相關業務仍處於高度投入階段。

Alphabet 廣告 Google AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

最重恐關175年！Google工程師竊密外洩中國 美首宗AI經濟間諜今宣判

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

相關新聞

大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」

比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的...

晶圓代工也喊漲？傳三星電子晶圓代工 4、8奈米擬漲價10%

據傳三星電子的晶圓代工部門推動漲價，4奈米和8奈米製程可能會漲價約一成。

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備...

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。