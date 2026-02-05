谷歌母公司Alphabet重押AI 今年資本支出上看1,850億美元 盤後股價挫

谷歌（Google）母公司Alphabet周三公布表現亮眼的上季財報之際，更勾勒出遠高於市場預期的人工智慧（AI）資本支出規模，凸顯公司正加速擴大在AI領域的投入。

Alphabet表示，2026年資本支出將達到1,750億至1,850億美元，幾乎是去年約914億美元的兩倍，大幅超過市場原先預期1,195億美元。這筆龐大預算主要用於擴充資料中心、部署自製的AI專用晶片TPU，並支應Google DeepMind的模型訓練需求，以及雲端客戶對算力的強勁需求。

這項規模驚人的投資計畫，引發市場震盪，一度讓Alphabet股價在盤後交易下跌超過7%，隨後跌幅收斂至約2%左右。市場解讀，亮眼的AI藍圖與驚人的支出規模，短期內形成拉鋸。

上周，微軟也公布今年資本支出將激增至逾1,400億美元，當時股價一度下跌超過10%。相較之下，Meta因能展示AI如何提升廣告效益，在宣布支出可能翻倍後，股價反而上漲。

Alphabet能進行如此大規模的投資，背後有強勁的營運表現作後盾。上季（第4季）營收年增近18%至1,138億美元，優於市場預期。淨利更大幅成長約30%至345億美元。

核心的搜尋與廣告年增17%至631億美元，緩解了市場對ChatGPT等競爭對手可能搶走用戶的擔憂。YouTube廣告收入也成長9%，達到114億美元。

在AI熱潮帶動下，谷歌的雲端業務表現尤其亮眼。上季雲端營收飆升48%，達到177億美元，遠超市場預期。執行長皮伽透露，截至去年12月底，雲端合約積壓金額升至2,400億美元，較前一季大增55%，顯示企業對算力與AI服務的長期需求持續升溫。

皮伽說：「我們贏得新客戶的速度更快，合約金額也更大。2025年金額超過10億美元的交易數量，已超過前三年總和。」

在消費者端，Gemini應用程式每月活躍用戶數已達7.5億人，高於上一季的6.5億人。不過，這個數字仍低於OpenAI，後者表示ChatGPT每周使用人數超過8.5億。

至於包含自駕車部門Waymo與生命科學部門Verily在內的「其他押注」事業，第4季營收為3.7億美元，年減7.5%；虧損擴大至36.1億美元，年增逾200%，反映相關業務仍處於高度投入階段。