超微與軟體股大跌 AI改變傳統軟體產業生態

AI侵蝕軟體服務業的趨勢今天持續在美股發酵，那斯達克指數下跌1.51%，智慧手機App行銷服務公司Applovin股價大跌16%。超微半導體（AMD）3日公布財測未如預期股價暴跌逾17%，創2017年5月之後最大跌幅。

超微半導體（AMD）3日公布去年第4季業績，營收102.7億美元，高於市場預期，不過新財政年度首季預估營收98億美元，低於業界評估，4日股價大跌17.31%，創下2017年5月之後最深跌幅。

超微執行長蘇姿丰在財經頻道CNBC節目表示，從業內人士角度來看，AI繼續以超乎想像速度前進，市場需求超過預測。超微的資料中心業務自去年第4季至今年第1季仍在加速，企業增加人工智慧應用，算力要求提高，中央處理器需求如火如荼的發展。

超微去年第4季宣布與OpenAI及甲骨文（Oracle）合作夥伴關係，AI晶片需求持續提高，分析師認為超微未來表現仍將強勁。

超微新季度財測未如上季，再度引起AI是否泡沫的議論。記憶體與資料儲存晶片製造商美光（Micron）下跌9.48%，輝達（Nvidia）下跌3.28%，台積電ADR下跌2.98%，美東時間下午4時後股價回升。

AI應用範圍擴大到行銷與法律業務，快速草擬合約與法律文件已是現在進行式，軟體業者股價繼續暴跌，智慧手機App行銷公司Applovin大跌16.12%，資料整合服務業者Palantir下跌11.62%，甲骨文下跌5.15%。

企業大量外包人事、資料、行銷與銷售等業務，是矽谷IT服務業主要營收來源。投資人近期懷疑，AI功能快速擴展，企業自行建立AI代理（Agent），將改變傳統IT外包服務的軟體業者營利模式。Anthropic與Gemini近期提升AI專業助理功能，同時影響金融、法律等專業服務。