受費半拖累 台積電ADR大跌3% 較台北交易溢價縮至15%

受費城半導體指數重挫拖累，台積電ADR周三大跌3%，收在325.94美元，較台北交易溢價15.2%。

美股周三走勢分歧，道瓊工業指數在傳統權值股撐盤下收紅，但科技股拋售潮持續擴大。受超微（AMD）財測失利及AI估值疑慮拖累，那斯達克綜合指數連續二日大跌，資金明顯從高增長科技股抽離，轉向能源、材料及價值類股。

道瓊工業指數逆勢上漲 260.31 點，漲幅 0.5%，收在 49,501.30 點。標普 500 指數受科技股拖累下跌 35.09 點，跌幅 0.5%，收在 6,882.72 點。那斯達克綜合指數重跌 350.61 點，跌幅 1.5%，收在 22,904.58 點。市場波動率（VIX）指數徘徊在 19 附近，顯示市場情緒轉趨不安。

費城半導體指數慘摔 4.4%。超微因本季營收預測令投資人失望，且暗示和輝達（NVIDIA）競爭下面臨挑戰，股價崩跌 17.3%，創下逾七年來最大跌幅。

輝達也大跌 3.4%，美光大跌9.6%。

台灣加權股價指數周三上漲94.45點，收在32,289.81點。台積電（2330）跌0.8%收在1,785元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,056.27 -3.0% 1,785.00 15.2%

日月光投控 ASX US 299.69 -2.1% 302.50 -0.9%

聯電 UMC US 62.81 +1.0% 61.80 1.6%

中華電信 CHT US 131.84 -0.2% 133.00 -0.9%