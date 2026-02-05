讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備 3 奈米製程的生產能力。台積電高層預定今（5）日拜會首相官邸，親自向日本首相高市早苗傳達這項關鍵決策。

台積電原本規劃在興建中的「熊本2廠」生產 6 至 12 奈米晶片，但因應市場需求轉強及日本政府的大力支持，決定直接導入目前最先進的 3 奈米製程。

報導說，台積電已將此計畫通知日本政府。投資規模預計高達 170 億美元（約 2.6 兆日圓）。日本政府為強化國內半導體製造能力，並考量其對經濟安全的貢獻，也將對此計畫給予支持。

報導說，政府消息來源指出，台積電高層預定今（5）日前往首相官邸，直接向首相高市早苗傳達此消息。台積電原本計劃在熊本縣菊陽町興建中的熊本二廠投資 122 億美元，生產 6 至 12 奈米晶片。目前該公司正針對變更後的事業計畫，與經濟產業省進行進一步諮商。

日本推動先進半導體製程本土化的 Rapidus，計畫從 2027 會計年度起在北海道量產 2 奈米半導體。日本政府認為，2 奈米與 3 奈米半導體的應用領域不同，兩者與 Rapidus 之間不至於產生市場競爭。

日本政府先前已決定在 2024 年為熊本二廠提供最高 7,320 億日圓的補助。報導說，政府認為，台積電這項最新計畫對大幅強化日本半導體製造能力意義重大，將研議提供額外支持。