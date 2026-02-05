AMD狂崩 拖垮費半慘摔4.4% 軟體股風暴蔓延 道瓊隨類股輪動上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
超微因本季營收預測令投資人失望，且暗示和輝達（NVIDIA）競爭下面臨挑戰，股價崩跌 17.3%，創下逾七年來最大跌幅。路透

美股周三走勢分歧，道瓊工業指數在傳統權值股撐盤下收紅，但科技股拋售潮持續擴大。受超微（AMD）財測失利及AI估值疑慮拖累，那斯達克綜合指數連續二日大跌，資金明顯從高增長科技股抽離，轉向能源、材料及價值類股。

道瓊工業指數逆勢上漲 260.31 點，漲幅 0.5%，收在 49,501.30 點。標普 500 指數受科技股拖累下跌 35.09 點，跌幅 0.5%，收在 6,882.72 點。那斯達克綜合指數重跌 350.61 點，跌幅 1.5%，收在 22,904.58 點。市場波動率（VIX）指數徘徊在 19 附近，顯示市場情緒轉趨不安。

費城半導體指數慘摔 4.4%。超微因本季營收預測令投資人失望，且暗示和輝達（NVIDIA）競爭下面臨挑戰，股價崩跌 17.3%，創下逾七年來最大跌幅。

輝達也大跌 3.4%，台積電 ADR也跌3%。美光大跌9.6%。

資金持續流出軟體股，投資人擔憂更強大的AI 工具將衝擊現有商業模式。Snowflake 下跌 4.6%，Datadog 下跌 3.3%，iShares 擴展科技軟體業 ETF（IGV）下跌 1.8%。

輝達執行長黃仁勳表示，本周市場因憂心AI 顛覆性影響而拋售軟體股「毫無道理」，但並未能阻止賣壓蔓延。

前一日強彈的 Palantir 急挫近 12%，幾乎抹去所有漲幅。

美超微（Super Micro Computer） 因上調全年營收預測，顯示 AI 伺服器需求依然強勁，股價逆勢狂漲 13.8%。

標普 500 指數 11 大類股中有 7 個上漲，能源股上漲 2.3%，材料股也上漲 1.8%。標普 500 價值股指數連續五個交易日走揚，成長股指數則同步走低。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，這是一輪典型的「類股輪動」，科技股回落之際，景氣循環和防禦性股票接棒，數據表明這是技術性調整，而非基本面破裂。Argent Capital基金經理人Jed Ellerbroek 則表示，這輪基礎設施建設規模前所未有，市場目前很難判斷如何定價，導致情緒轉向懷疑和憂心。

禮來（Eli Lilly）跳漲約 10%，約束了標普 500 指數的跌幅，該公司預測 2026 年獲利超出預期。

