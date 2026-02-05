快訊

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

聯合新聞網／ 綜合報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

美股週二收盤全面下挫，科技與半導體類股成為賣壓重心，拖累主要指數同步走低。市場對高估值科技股與人工智慧（AI）投資回報的疑慮升溫，資金轉趨保守。

道瓊工業指數下跌260.31點，跌幅0.53%，收在49,501.30點；

標準普爾500指數下跌35.09點，跌0.51%，收6,882.72點；

那斯達克指數下跌350.61點，跌幅1.51%，收在22,904.58點。

半導體類股成為盤面重災區，費城半導體指數大跌347.18點，跌幅高達4.36%，收7,619.16點，反映資金明顯撤出高估值晶片族群。

個股方面，半導體與AI指標股全面走弱。

台積電ADR（TSM）收盤下跌10.01美元，跌幅2.98%，收在325.74美元。

輝達（NVIDIA）下跌3.41%，收174.19美元，在高基期與估值壓力下持續承壓。

超微（AMD）股價重挫17.31%，收在200.19美元，成為當日跌幅最深的半導體權值股之一。

市場分析指出，在科技股先前大幅上漲、部分公司估值處於歷史高檔之際，投資人對AI支出與實際獲利能力的審視日益嚴格，短線內科技與半導體族群仍可能持續震盪。

