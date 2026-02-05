AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯
市場擔憂人工智慧（AI）可能取代軟體業，引發全球軟體股拋售潮。美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日駁斥此種觀點是「世界上最不合邏輯的事」。
路透社報導，在AI開發商Anthropic上週發布新聊天機器人等因素影響下，市場擔憂AI可能顛覆資料及專業服務產業，引發軟體股拋售潮，這股賣壓今天擴大，波及印度、日本及中國股市。
黃仁勳在網通大廠思科（Cisco）於舊金山舉辦的AI會議上表示，各界擔心AI會讓軟體公司失去重要性是誤解，AI仍將依賴現有軟體，而非從頭重建基本工具。
他指出：「有人認為軟體產業工具正在衰退，將被AI取代…這是世界上最不合邏輯的事，時間會證明一切。」
