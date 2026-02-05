美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係 抗衡中國影響力

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

在中國於關鍵礦產領域的主導地位引發擔憂之際，美國、歐洲聯盟（EU）及日本三方今天在華府舉行會議後，宣布建立關鍵礦產夥伴關係。

法新社報導，美國、歐盟執委會（EuropeanCommission）與日本政府在聯合新聞聲明中表示，這份夥伴關係將採取重要行動，強化關鍵礦產領域韌性，進而增強經濟安全與國家安全。

美國貿易代表署（USTR）發表聲明指出，這份夥伴關係旨在推動協調貿易政策與相關機制，如邊境調整的價格下限，以降低關鍵礦產供應鏈脆弱性。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提及：「今天的宣布傳達了重要訊息，顯示世界最大的市場導向經濟體們致力為關鍵礦產優惠貿易開創新模式。」

關鍵礦產涵蓋稀土金屬，是製造智慧型手機、戰鬥機和電動車等產品的重要材料，但這些資源如今已成為籌碼。

中國為關鍵礦產主要生產國，去年對稀土實施出口限制，引起美國及其他國家的擔憂。

關鍵礦產 美國
