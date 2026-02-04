車用半導體大廠英飛凌提高全年投資額 看好的是AI需求

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英飛凌（Infineon）上季營收優於預期，該公司也看好資料中心需求，調高全年投資總額，預料推升AI）相關業務營收。路透
英飛凌（Infineon）上季營收優於預期，該公司也看好資料中心需求，調高全年投資總額，預料推升AI）相關業務營收。路透

車用半導體大廠英飛凌（Infineon）4日調高全年投資總額至27億歐元（32億美元），以滿足人工智慧（AI）資料中心晶片需求，預料推升相關業務營收，激勵該公司股價4日早盤一度勁揚4.2%，但隨後拉回翻黑。

英飛凌4日公布，截至去年12月的2026會計年度第1季，營收為36.6億歐元（43億美元），高於市場預期的36.2億歐元。該公司偏好的獲利能力指標「部門利潤率」達17.9%，優於分析師預估的16.8%；汽車業務部門營收為18億歐元，略高於預期。電源及感測器系統（PSS）部門營收較前季下滑3%至11.7歐元，但預料今年度成長速度將快於集團整體平均，受益於資料中心需求。

英飛凌表示，將調高本（2026）年度投資總額5億歐元至27億歐元，主要聚焦於驅動資料中心的晶片，預料帶動本年度AI部門營收攀抵15億歐元，2027年度再升至25億歐元。執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）說，「這等同於我們的AI業務銷售額在短短三年內成長十倍」。

AI資料中心需求升溫，有助英飛凌應對汽車業務部門疲軟表現，後者為公司最大部門，占整體銷售額約半。英飛凌表示，新增支出將聚焦於完成並提升德勒斯登廠區在內的製造產能。

英飛凌預估，本季營收將達約38億歐元（44.9億美元），符合預期；調整後營業利潤率可達中、高十位數百分比（14%至19%）。該公司並重申去年11月預測，稱2026年度「營收將略為成長」。

英飛凌3日也宣布，為進一步分散業務布局，已同意以6.73億美元現金收購光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM AG）旗下汽車、工業及醫療感測器事業。這項交易將以新債支應，預計在本年度創造約2.3億歐元營收。

半導體 分析師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

被動元件迎來上升循環

日本眾院大選即將登場！法人看好日股「選後紅利」看漲

相關新聞

晶圓代工也喊漲？傳三星電子晶圓代工 4、8奈米擬漲價10%

據傳三星電子的晶圓代工部門推動漲價，4奈米和8奈米製程可能會漲價約一成。

美股早盤／投資人持續撤離科技股 那指獨跌…AMD急挫12%

美股三大指數4日漲盤漲跌互見，那斯達克指數獨弱，反映投資人持續撤離科技股。

台灣會跟進？美國樂事洋芋片、多力多滋、奇多最多降價15%

百事公司（Pepsi）3日表示，本周將把旗下樂事洋芋片、多力多滋玉米片、奇多玉米棒、Tostitos玉米片在美國的售價最...

投資人對華爾街拋售潮不以為意 亞股多收漲

投資人對於華爾街再度出現科技股拋售潮不以為意，多數亞洲股市今天走揚。貴金屬則因逢低買盤，在連兩天重挫後持續回升

陸業者證實曾接觸！馬斯克團隊走訪陸光電廠 著重規模化製造成本低

綜合中國財經媒體報導，美國富豪馬斯克的團隊近來私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的...

數位黃金也慘跌！比特幣墜15個月低點 加密幣不到1周市值蒸發14.8兆

隨著加密幣賣壓惡化，比特幣價格觸及15個月低點，加密幣市值短短不到一周已蒸發近5,000億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。