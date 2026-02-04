車用半導體大廠英飛凌提高全年投資額 看好的是AI需求

車用半導體大廠英飛凌（Infineon）4日調高全年投資總額至27億歐元（32億美元），以滿足人工智慧（AI）資料中心晶片需求，預料推升相關業務營收，激勵該公司股價4日早盤一度勁揚4.2%，但隨後拉回翻黑。

英飛凌4日公布，截至去年12月的2026會計年度第1季，營收為36.6億歐元（43億美元），高於市場預期的36.2億歐元。該公司偏好的獲利能力指標「部門利潤率」達17.9%，優於分析師預估的16.8%；汽車業務部門營收為18億歐元，略高於預期。電源及感測器系統（PSS）部門營收較前季下滑3%至11.7歐元，但預料今年度成長速度將快於集團整體平均，受益於資料中心需求。

英飛凌表示，將調高本（2026）年度投資總額5億歐元至27億歐元，主要聚焦於驅動資料中心的晶片，預料帶動本年度AI部門營收攀抵15億歐元，2027年度再升至25億歐元。執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）說，「這等同於我們的AI業務銷售額在短短三年內成長十倍」。

AI資料中心需求升溫，有助英飛凌應對汽車業務部門疲軟表現，後者為公司最大部門，占整體銷售額約半。英飛凌表示，新增支出將聚焦於完成並提升德勒斯登廠區在內的製造產能。

英飛凌預估，本季營收將達約38億歐元（44.9億美元），符合預期；調整後營業利潤率可達中、高十位數百分比（14%至19%）。該公司並重申去年11月預測，稱2026年度「營收將略為成長」。

英飛凌3日也宣布，為進一步分散業務布局，已同意以6.73億美元現金收購光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM AG）旗下汽車、工業及醫療感測器事業。這項交易將以新債支應，預計在本年度創造約2.3億歐元營收。