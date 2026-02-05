2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國部分禁止，十國則全面禁止。

美國證管會（SEC）內部也曾出現類似分歧，新任主席艾特金斯（Paul Atkins）熱衷加密貨幣，曾任加密貨幣產業組織的主席，今年1月離任的民主黨籍委員克蘭蕭（Caroline Crenshaw）則強烈抨擊證管會對「加密貨幣友善」新立場，批評該機構決定放棄她認為於法有據的加密貨幣執法行動，認為艾特金斯對加密貨幣較寬容的態度最終將以悲劇收場。

之前，證管會與美國商品期貨交易委員會（CFTC）爭搶監管權，證管會認為加密貨幣類似證券，CFTC則認為是商品，已阻礙美國為加密貨幣建立穩定監管框架的進程。

不過，監管僵局陸續打破。首先，美國總統川普對加密貨幣的立場「髮夾彎」，他四年前還形容比特幣是「騙局」，如今已轉向支持，並已和妻子推出了自己的迷因幣，而且似乎藉此賺進不少錢，還為頂級買家舉辦晚宴。

川普已藉由熱烈推廣加密貨幣，與矽谷達成和解。他還發布一項行政命令，禁止美國聯準會（Fed）發展央行數位貨幣（CBDC）。

此外，國會也已凝聚加密貨幣領域需要穩定法律框架的共識，並已通過規範穩定幣的《美國穩定幣的國家引導、建立及創新法》（GENIUS Act，又稱天才法）。

渣打銀行（Standard Chartered）估算，天才法通過後，美國穩定幣市場規模在2028年底前將擴張至2兆美元，遠高於目前的約2,400億美元，多數資金將投資於美國公債，對一個需要支應龐大赤字的政府來說，將大有助益。

雖然美國通過「天才法」後，其他更具投機性的數位資產仍面臨高度不確定性，但依然可望受惠於華府的政治氛圍改變。

若與歐洲比較，歐盟已提出《加密資產市場法》（MiCA）。名稱沒有美國「天才法」那麼有氣勢的MiCA，於2023年獲批准，2024年底生效後，還要分階段實施，現在要全面評估其影響還為時過早。儘管如此，有充分理由相信這部法律將影響深遠。事實上，該法案針對在歐盟流通的穩定幣，所制定的適當資產擔保規則，已經對市場造成影響。

MiCA框架的優點在於，涵蓋了「純粹」且無擔保的加密貨幣。該法案要求準備金是穩定且穩健的資產，這點毫無爭議，但要求至少30%準備金須存放在歐盟銀行的規定，已對Tether和Circle這兩家穩定幣發行業者帶來問題。尋求MiCA授權的實體，最初必須只要向當地監管當局申請，但若資產增長到系統性水準，可能受到歐盟面臨的監管。

美國財政部長貝森特曾說，他將不會把監管「外包」給國際機構（引發巴塞爾委員會警戒，前途未卜），但借鑑其他地方的構想，不等於外包，而美國對於無擔保加密貨幣的監管事宜，確實也還有許多工作要做，畢竟這種資產可能會造成不同的問題。

（作者Howard Davies是NatWest集團董事長、Project Syndicate專欄作家／編譯簡國帆）

．2026全球名家瞭望系列文章由「富邦金控」贊助