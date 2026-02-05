Fed「溝通緊縮」外界關注 理事米倫辭白宮經濟顧問

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普上周以社群媒體貼文宣布，提名華許（Kevin Warsh）接替鮑爾出任聯準會（Fed）主席。路透

美國總統川普上周以社群媒體貼文宣布，提名華許（Kevin Warsh）接替鮑爾出任聯準會（Fed）主席，但與過往慣例不同，白宮至今未再安排發布活動，華許本人自宣布迄今也未曾公開露面。

過去近30年，聯準會主席提名人公開談話，一直是人事程序例行環節。川普2017年提名鮑爾時，雙方在白宮玫瑰園同台亮相，川普稱讚其智慧與領導力，鮑爾矢言會確保聯準會做好萬全準備，應對不斷演變的風險和市場變化。

經濟學家指出，華許的沉默，可能正是他推動聯準會「少說話」的第一個訊號。自2011年卸下聯準會理事職務後，華許多次批評央行官員發言過多，認為隨最新數據反覆調整說法，只會製造噪音，削弱政策效果。這種作風預示，若華許走馬上任，聯準會可能進入一個「溝通緊縮」新階段。

摩根士丹利經濟學家蓋平指出，這符合華許一貫觀點，即央行應減少對市場動態的干預。目前在鮑爾主政下的聯準會，一年舉行八場記者會，未來是否調整有待觀察。

但這也可能意味金融市場必須承受更高波動性，因為市場將更仰賴自身對數據的解讀，而非央行即時政策指引。

部分市場人士認為，在非危機時期減少官方言論未必是壞事，少說話或許反而能夠避免市場過度解讀。

在此同時，聯準會理事米倫（Stephen Miran）已辭去白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務，結束數月來備受爭議的「雙重身分」安排。此舉不僅回應國會民主黨人壓力，也為美國總統川普提名的下一任聯準會主席華許鋪路，但卻同時凸顯出這項重要人事任命正陷入政治與制度衝突的拉鋸。

米倫在致函川普的辭呈中表示，當初向參院承諾，若在1月底任期屆滿後仍續任聯準會理事，便會離開CEA，如今須履行諾言。

聯準會 市場 川普
