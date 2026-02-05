紅海航線重啟加劇運價壓力 貨櫃航商今年不妙

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合外電

隨著紅海航線重啟恐加劇運價壓力，經歷2025年關稅動盪的全球貨櫃航商可能難以擺脫困局，2026年的獲利恐怕進一步走弱。

彭博資訊報導，丹麥的馬士基（Maersk）、德國的赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、日本郵船（NYK）、中國大陸的東方海外與中遠海運，預料今年的獲利都將繼續下探。

美國銀行（Bank of America）分析師指出，紅海航線可望重啟，將對運價造成壓力，加重現有「結構性運能過剩問題」。彭博行業研究（BI）分析師更表示，供給端持續以破紀錄的速度擴張，預計2023年2027年，新船運能將激增36%；假設貨櫃航商全面重返紅海，由於航行距離縮短，2026年以標準櫃海里數（TEU-Mile）計算的需求預料將萎縮1.1%。

全球海運運價正走下坡。根據Drewry世界貨櫃指數，截至1月29日當周，每40呎貨櫃運價下跌4.7%至2,107美元。

重啟紅海航行的可能性持續升高，自葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）2023年開始襲擊船舶以來，馬士基已兩度順利行徑紅海航道。

滙豐（HSBC）分析師賈恩原先即預料，紅海動盪若持續至2026年中，今年運價仍會下跌9%–16%。如今，隨著馬士基重返紅海，回歸常態的速度快於預期，滙豐表示運價可能再跌10%，如此一來，馬士基和赫伯羅德會陷入虧損。

亞洲同業也面臨同樣挑戰。彭博分析師指出，紅海航線全面重啟將是今年亞洲航運業最值得關注的「變數」，對產業的影響更勝關稅，因美中貿易休兵且兩國經濟持續脫鉤。

Jefferies分析師傅魯亞在報告中指出，對於日本郵船（NYK）等日本航商而言，貨櫃業務的獲利壓力主要將來自產能過剩和關稅的不確定性。該公司第3季營業利益低於預期，彭博行業研究預計，隨著運價下跌與需求轉弱，日本郵船貨櫃航運業務將進一步惡化。

另據消息來源透露，南韓最大航商韓新遠洋船務（HMM）已對50歲以上員工祭出提早退休計畫，並開始接受相關申請，以因應產業景氣走弱。

紅海 運價 貨櫃
相關新聞

大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」

比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的...

晶圓代工也喊漲？傳三星電子晶圓代工 4、8奈米擬漲價10%

據傳三星電子的晶圓代工部門推動漲價，4奈米和8奈米製程可能會漲價約一成。

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重...

