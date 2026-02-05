聽新聞
橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重要的資金避風港。

儘管近期貴金屬經歷一波急跌，但達里歐認為，短線波動不改其長期角色。他表示，目前金價較一年前上漲約八成，雖自高點回落約7%，真正的問題不在於是否進出市場，而是投資組合中應配置的黃金比率高低，因為它能有效平衡投資組合其他表現較弱的資產

達里歐強調，黃金作為風險分散工具，在危機期間表現尤為出色，而在經濟順遂時則相對平穩，但始終是有效的資產多元化選擇。他重申，構建一個充分分散的投資組合，至關重要。

現貨黃金4日連續第二天上揚，3日一度狂漲7.1%，突破每英兩4,990美元，4日一度再漲3%，重返5,000美元大關，從十多年來最慘烈的跌勢中收復部分失土。白銀現貨3日漲幅最高超過12%，4日又漲逾6%，站上每英兩90美元。

美國銀行警告，儘管反彈強勁，但由於先前漲跌過於劇烈，金銀短期內仍將維持高度波動。

分析師認為，在聯準會（Fed）獨立性受疑與貨幣貶值風險未消的情境下，貴金屬的結構性支撐依然存在。

 

黃金 風險 資產
