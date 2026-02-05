韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六輪關稅談判本周啟動，越南表示願意採購更多美國商品。

南韓執政黨與主要反對黨黨團領袖4日表示，本月9日將成立有權起草法案的特別委員會，並在3月9日前完成立法。南韓執政黨去年11月提出該法案，目標為設立專項基金，用於履行對美投資承諾，換取南韓汽車等產品關稅降至15%。

美國總統川普上周表示，南韓國會尚未將美韓協議正式立法，拖延執行進度，揚言將該國汽車、木材、製藥及其他對等產品輸美關稅，從15%調升至25%。南韓先前承諾，將在美投資3,500億美元。

南韓外長趙顯3日在華府出席關鍵礦產部長級會議期間，與美國國務卿魯比歐會談。外交部會後表示，「趙部長已就南韓在落實韓美關稅協議方面的作為，以及對美投資承諾，做出說明」。

越南方面，美、越兩國第六輪關稅談判本周在華盛頓啟動。越南工貿部長黎孟雄4日表示，該國願意增加美國商品採購，特別是機械和高科技產品。

黎孟雄此行會見多家美國能源和科技企業高管，包括蘋果、埃克森美孚等公司，也見證與美企簽署多項採購美國原油、乙醇和玉米的合作備忘錄（MOU）。