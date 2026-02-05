聽新聞
0:00 / 0:00

韓、越對美貿易談判 有進展

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓越南美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六輪關稅談判本周啟動，越南表示願意採購更多美國商品。

南韓執政黨與主要反對黨黨團領袖4日表示，本月9日將成立有權起草法案的特別委員會，並在3月9日前完成立法。南韓執政黨去年11月提出該法案，目標為設立專項基金，用於履行對美投資承諾，換取南韓汽車等產品關稅降至15%。

美國總統川普上周表示，南韓國會尚未將美韓協議正式立法，拖延執行進度，揚言將該國汽車、木材、製藥及其他對等產品輸美關稅，從15%調升至25%。南韓先前承諾，將在美投資3,500億美元。

南韓外長趙顯3日在華府出席關鍵礦產部長級會議期間，與美國國務卿魯比歐會談。外交部會後表示，「趙部長已就南韓在落實韓美關稅協議方面的作為，以及對美投資承諾，做出說明」。

越南方面，美、越兩國第六輪關稅談判本周在華盛頓啟動。越南工貿部長黎孟雄4日表示，該國願意增加美國商品採購，特別是機械和高科技產品。

黎孟雄此行會見多家美國能源和科技企業高管，包括蘋果、埃克森美孚等公司，也見證與美企簽署多項採購美國原油、乙醇和玉米的合作備忘錄（MOU）。

南韓 美國 越南
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

相關新聞

大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」

比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的...

晶圓代工也喊漲？傳三星電子晶圓代工 4、8奈米擬漲價10%

據傳三星電子的晶圓代工部門推動漲價，4奈米和8奈米製程可能會漲價約一成。

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

幾年前，大西洋理事會發布一份報告，強調全球對加密貨幣的態度有顯著差異，在訪調國家中，加密貨幣在45個國家通常合法，20國...

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

韓、越對美貿易談判 有進展

南韓與越南對美國貿易談判，近日取得進展。南韓兩大黨表示，國會同意在3月9日前完成為履行美韓貿易協議的相關立法。而美越第六...

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

貴金屬市場經歷歷史性重挫後，近兩日湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。在市場動盪背景下，達里歐重申，黃金仍是重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。