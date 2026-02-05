聽新聞
橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

達里歐3日在杜拜世界政府高峰會受訪時說明，所謂「資本戰爭」，是指透過貿易禁運、封鎖資本市場准入，或利用債權持有作為施壓手段，讓資金本身成為衝突工具。他強調：「我們正站在邊緣，這代表尚未進入資本戰爭，但已非常接近。由於存在相互恐懼，局勢很容易就會越界。」

他提到，近期川普政府推動將丹麥屬地格陵蘭納入美國掌控的動向，已引發緊張升溫。達里歐警告，歐洲持有大量美元計價資產的投資人，開始憂慮未來可能面臨制裁；相對地，美方可能也擔心，還能否持續獲得歐洲資本支持。

根據路透引述的花旗研究，去年4至11月期間，歐洲投資人占美國公債外國買家的比重高達80%。達里歐強調，「資本至關重要」，並指出全球各地已陸續出現資本管制跡象，但最終衝擊將落在何處，目前仍難以判斷。

美國總統川普自去年重返白宮以來，多次對貿易夥伴與政治對手祭出懲罰性關稅，之後又部分撤回，決策反覆已引發金融市場持續震盪。

達里歐補充，從歷史經驗來看，資本戰爭往往伴隨外匯與資本管制措施，而主權財富基金與中央銀行等機構，已開始為潛在的管制情境預作準備。

他以二戰前夕美國對日本實施制裁為例，指出資本戰爭通常出現在「重大衝突」之前，並認為當前無論是中美之間，或美歐之間因貿易失衡引發的資本依賴討論，都存在類似風險。貿易逆差的另一面就是資本失衡，而資本本身，可能被用作戰爭工具。

達里歐向來不避諱對他所預見的經濟問題，敲響警鐘。他在上個月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上就說，川普的激進政策可能會引發全球金融衝突。當時他接受CNBC訪問時便已表示，資本戰爭可能爆發，威脅牽連極廣，會對市場和經濟造成深遠影響，尤其，一旦對美國的信任感減退，全球投資人購買美國公債、借款給美國的意願便可能隨之降低。 他說：「無論是持有美元計價債務者…還是需要資金的美國，都在擔心彼此。如果持有美債的國家感到憂心，而我們又在製造大筆債券，那問題就大了」。

在他看來，目前正在上演的貿易衝突，實際上並無法解決全球失衡問題。然而，隨著各國開始權衡誰在支應赤字，以及哪些國家願意持有特定資產，這類衝突確實會對資本流動造成沉重壓力。

美國 戰爭 衝突
