大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」

經濟日報／ 編譯季晶晶林文彬／綜合外電
電影《大賣空》原型人物貝瑞示警，比特幣的崩跌恐形成「死亡螺旋」。聯合報系資料照
電影《大賣空》原型人物貝瑞示警，比特幣的崩跌恐形成「死亡螺旋」。聯合報系資料照

比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的水準，4日依舊欲振乏力。因電影「大賣空」而聲名大噪的基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌可能演變成自我強化的「死亡螺旋」，對大量囤幣的企業傷害尤其深。

貝瑞在Substack的發文指出，比特幣自去年10月見頂以來大跌40%，未能像貴金屬一樣成為對抗貨幣貶值的避險工具，顯示本質仍是投機資產。若跌勢延續，主要持有者的資產負債表將迅速惡化，被迫拋售，拖累整個加密市場。

他直言，令人膽顫心驚的情節已然逼近。若比特幣再跌10%，全球最大的企業級加密資產儲備公司Strategy恐面臨數十億美元的虧損，基本上將被資本市場拒於門外。

根據CoinGecko數據，加密幣總市值自1月29日以來已減少4,676億美元（新台幣14.8兆元），從去年10月高點算起更蒸發1.7兆美元。

有分析師歸因於資金流入降溫、流動性惡化，以及整體總經環境轉弱。不少交易員對加密經濟失去熱情，轉向隨著預測市場崛起而升溫的賽事投注。

貝瑞直言，比特幣缺乏能減緩或止跌的實質支撐。儘管企業資產負債表納入比特幣，以及現貨比特幣ETF的出現，吸引新資金，卻不足以無限期地支撐比特幣的價格。他提到有近200家上市公司持有比特幣，而這類資產必須按市價計入財報，若價格續跌，風險管理師勢必建議賣出。

貝瑞補充說，所幸比特幣市值低於1.5兆美元，家庭與企業曝險有限，短期不至於引發廣泛的系統性風險。

他也將日前金銀崩跌的部分原因，歸咎於加密幣價格崩落，因企業財務長和投機客需拋售代幣化黃金和白銀期貨的獲利部位，來降低風險。這類商品並無實體金屬支撐，可能壓垮實物金屬交易，引發「擔保品死亡螺旋」。

貝瑞指出，1月底因加密幣價格下跌而平倉的貴金屬部位，規模可能高達10億美元。他警告，若比特幣跌至50,000美元，礦工將破產，代幣化金屬期貨恐也將因為沒有買家承接而跌入黑洞。

比特幣 資產 風險
