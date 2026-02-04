快訊

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

美股早盤／投資人持續撤離科技股 那指獨跌…AMD急挫12%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數4日早盤漲跌互見，那指獨跌。法新社
美股三大指數4日漲盤漲跌互見，那斯達克指數獨弱，反映投資人持續撤離科技股

道瓊工業指數漲0.6%、標普500指數平盤波動、那斯達克指數跌0.4%、費城半導體指數跌1.5%、台積電ADR跌約0.5%。

超微（AMD）股價早盤急跌12%，因本季財測不如預期，凸顯近期科技股面臨的壓力。博通、美光科技等業者的股價也同步走低。軟體股仍持續承壓，甲骨文、CrowdStrike延續前市跌勢，股價雙雙挫跌3%。

One Point BFG財富合夥公司投資長布克瓦表示，生成式AI的科技交易題材已不再是單向順風車，已把策略從「什麼都買」轉變成「不是人人都能贏」，「我認為這筆交易帶動整體市場上漲的能力正在流失，幸好到目前為止，投資人還是找到了其他標的可買，包括標普500指數的其他族群、小型與中型股，當然還有國際股市」。

另外，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國1月民間企業聘僱人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期的4.5萬人。ADP首席經濟學家理查森表示：「企業招聘正在降溫，延續了我們過去三年所觀察到的趨勢。在目前的經濟環境下，雇主對聘僱新員工態度相當謹慎。」

原定5日發布的非農就業報告，將因聯邦政府部分關門而延期。

投資人也緊盯預定本日盤後公布的Google母公司字母財報。

投資人 科技股 半導體 台積電
