晶圓代工也喊漲？傳三星電子晶圓代工 4、8奈米擬漲價10%
據傳三星電子的晶圓代工部門推動漲價，4奈米和8奈米製程可能會漲價約一成。
韓媒ZDnet報導，IC設計高層透露，近來三星晶圓代工部門傳出，部分製程產能吃緊，正在進行工作層級的漲價討論。漲價製程鎖定4奈米與8奈米，重視效能的客戶，會選擇4奈米；重視價格競爭力的客戶，則會選擇8奈米。
據了解這兩個製程基本上均已到達產能極限。業界人士說，可能會漲價10%，具體漲幅可能會因客戶及製程有所不同。
報導說，三星漲價的另一理由，是產業領袖台積電持續上調價格，業界傳出部分製程價格可能調升兩成。若是如此，即便三星晶圓代工漲價一成，仍有價格競爭力。業界人士說，對價格敏感的客戶來說，三星晶圓代工依舊是具有吸引力的選項。
另一 方面，外界估計三星可透過漲價改善中長期獲利能力，並確保有能力投資製程。
