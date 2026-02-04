台灣會跟進？美國樂事洋芋片、多力多滋、奇多最多降價15%

百事公司（Pepsi）3日表示，本周將把旗下樂事洋芋片、多力多滋玉米片、奇多玉米棒、Tostitos玉米片在美國的售價最多調降15%，以降低當地消費者購物時面臨的財務壓力。

百事美國食品事業執行長費迪南多（Rachel Ferdinando）表示：「過去一年來，我們傾聽消費者的意見，他們告訴我們已感受到（財務）壓力。」

百事執行長拉瓜塔在第4季法說會上指出，產品價格不會「全面」調降，而是將「非常精準」地調低，鎖定「我們看到價格對提高購買頻率造成最大阻力的產品」。

食品等產品的物價在疫情後飆升，但近幾年已趨緩。不過，許多消費者仍表示，超市與餐廳的價格依舊偏高。低收入族群的財務壓力相對沉重，較富裕消費者大多維持原有的消費習慣，形成所謂K型經濟。

拉瓜塔表示，針對2026年的展望，百事假設，中低收入消費者在購買零食等食品雜貨，仍將維持「預算吃緊、精挑細選」的型態。